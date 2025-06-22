شكاوى من تأخر توزيع امتحان اللغة العربية بعدد من لجان الثانوية العامة اليوم

رصد جروب حوار مجتمعي تربوي العديد من الشكاوى بمختلف لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم خلال امتحان اللغة العربية جاء ابرزها كما يلي :

في لجنة مدرسة محمد متولي الشعراوي بمدينة نصر محافظة القاهرة إدارة شرق مدينة نصر

، شكى الطلاب من تأخر توزيع الاسئلة “تلت ساعة” حيث تم توزيعها الساعة ٩:٢٠ صباحا بدلا من التاسعة صباحا ، وتأخر توزيع ورق المفاهيم لمدة ساعة كاملة ، وفي النهاية لم يتم تعويض الامتحان الا بـ 5 دقائق زيادة فقط

وفي لجنة الشهيد محمد احمد عطية دويدار بمحافظة الإسكندرية المنتزة ثان ، شكى الطلاب من عدم تسليم ورق المفاهيم إلا لـ 4 طالبات فقط في اللجنة

وفي لجنة مدرسة شجرة الدر الاعدادية بنات بالمنصورة ، شكى الطلاب من تأخر توزيع الأسئلة لمدة 15 دقيقة حيث تم توزيعها 9:15 صباحا بدلا من 9 صباحا

وفي مدرسة احمد زويل التابعة لإدارة العمرانية بالجيزة ، شكى الطلاب من تأخر تسليم الأسئلة أيضا لمدة 15 دقيقة حيث تم توزيعها 9:15 صباحا بدلا من 9 صباحا

وفي مدرسة النصر الرسمية التابعة لإدارة ٦ اكتوبر التعليمية ، شكى الطلاب من تأخر تسليم الأسئلة أيضا لمدة 15 دقيقة حيث تم توزيعها 9:15 صباحا بدلا من 9 صباحا

وطالب الأهالي وزارة التربية والتعليم بضرورة الاهتمام بعدم تأخر توزيع الاسئلة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 وضرورة تعويض الطلاب في حال حدوث أي تأخير .

تعليمات عاجلة من وزير التربية والتعليم

تأتي هذه الشكاوى على الرغم من أنه كانت قد تلقت جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 تعليمات عاجلة من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، تشدد على عدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو كتيبات المفاهيم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم تحت أي ظرف من الظروف

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماته للجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، بضرورة تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير وذلك تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية