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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم : توثيق الأحداث بلجان الثانوية العامة بالكاميرات والحفاظ على انضباط الامتحانات

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متابعة سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، من خلال غرفة العمليات المركزية، التي تتابع سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بصفة دائمة وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية.

وقد سادت أجواء من الانضباط والالتزام داخل اللجان على مستوى الجمهورية، بما يعكس حرص الوزارة على ضمان سير العملية الامتحانية بشكل منتظم وآمن.

وقد أدى طلاب الثانوية العامة (النظامين الجديد والقديم) بالشعبتين الأدبية والعلمية، الامتحان في مادة اللغة العربية بإجمالي عدد (785756) طالب/ وطالبة، وذلك أمام إجمالي (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) طالبًا/ طالبة اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء) أمام (16) لجنة، كما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) أمام (26) لجنة.

وفي إطار حرصه على انتظام أعمال الامتحانات، تابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية، واطمأن على مدى الانضباط داخل اللجان بجميع المحافظات، موجها باتخاذ كافة الاجراءات بسرعة ودقة تجاه أي مخالفات يتم رصدها مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال العملية الامتحانية.

وتأكيدًا على أهمية الجاهزية والتنسيق، تواصل الوزير محمد عبد اللطيف مع غرف العمليات بالمحافظات قبل بدء الامتحان، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير على مستوى الجمهورية.

وفي إطار متابعة انتظام سير الامتحانات، أكد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحان الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية أنه تم التواصل مع جميع المديريات للاطمئنان على وصول أوراق الإجابة إلى داخل لجان السير في المواعيد المحددة وهو موعد أقصاه الثامنة والربع صباحًا.

ووجه خالد عبد الحكم بالالتزام بتوزيع أوراق الأسئلة مع بداية توقيت الامتحان ، وضمان دخول الطلاب إلى مقار اللجان في الوقت المحدد دون تأخير، مع التأكيد على الدقة في تفتيش جميع الطلاب.

 توثيق جميع الأحداث داخل اللجنة بكاميرات المراقبة

كما أكد خالد عبد الحكم، ضرورة متابعة مسؤولي التطوير التكنولوجي على مستوى الإدارات التعليمية لمنظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان أثناء فترة انعقاد الامتحان، مع سرعة إبلاغ رئيس اللجنة بأي مشكلة قد تطرأ على الكاميرات، لضمان توثيق جميع الأحداث داخل اللجنة، والحفاظ على انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية.

حالة من الهدوء والانضباط في مختلف اللجان

وقد شهد اليوم الثالث لامتحانات الثانوية العامة حالة من الهدوء والانضباط في مختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، حيث انعكست الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان الامتحانية.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة يوم الخميس الموافق 26/ 6/ 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول في مادة الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، يوم الثلاثاء الموافق 24/ 6/ 2025 ، اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد  والقديم ) يوم الثلاثاء الموافق 24/ 6/ 2025 امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية).

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