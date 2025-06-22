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اتحاد أمهات مصر : امتحان عربي الثانوية العامة كان "محتاج وقت أكتر”
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد أمهات مصر : امتحان عربي الثانوية العامة كان "محتاج وقت أكتر”

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنه بناءا على ما تم رصده من آراء ، فإن امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب اليوم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، اليوم الأحد، وذلك علي مستوي الجمهورية كان يحتاج لوقت أكثر من الوقت المخصص له، ولكن معظمة جيد ما عدا بعض النقاط في النحو حيث تضمن "تريكات" غير متوقعة وتحتاج للطالب المتميز.

وناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم بضرورة أن يركز الطلاب في الامتحانات القادمة، حتي لا يتشتت الطلاب

كما طالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور  الأهالي بضرورة تهيئة المناخ الملائم لأبنائهم وتشجيعهم ودعمهم، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة 2025 بكاميرات المراقبة 

ومن جانبه .. محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 من غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال كاميرات المراقبة

و حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الحسم والحزم في التفتيش قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 والعمل على توفير الهدوء للطلاب أثناء سير العملية الامتحانية.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مديرى المديريات ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان الثانوية العامة 2025 بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان  لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات .

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا مديرى المديريات بالتأكيد على رؤساء لجان الثانوية العامة 2025 بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، وكذا دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.

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