سؤال عن «خطر الجاسوسية» في امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة اليوم

شمل امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، اليوم الأحد، سؤالا عن “خطر الجاسوسية”، حيث طلب واضع الامتحان من الطالب أن يستخرج من النص ما يشير إلى أن إفشاء أسرار الوطن جريمة تضر بمصالحه وتخدم مصالح أعدائه.

وجاء من بين الاختيارات “من ينكر منا خطر الجاسوسية؟ فهي حروب خفية بين دول تسدل على خططها ستورا كثيفة وتحفظ مصالحها وبين دول أخرى تسعى إلى اكتشاف تلك الأسرار”.

كما شمل امتحان اللغة العربية سؤالا عن المواطنة، حيث جاء في الامتحان قطعة عن المواطنة نصها كالتالي:

“بعض الناس يختزل المواطنة في مجرد وثيقة رسمية تثبت انتماء المواطن لوطنه، وينحصر امن الوطن لديهم في امتلاك الدولة قوة عسكرية وثروات اقتصادية.. وإن الواقع يثبت أن المواطنة الحقيقية تقوم على وعي المواطنين بالحقوق والواجبات والانتماء والمشاركة البناءة في تنمية المجتمع، والمواطن المنتمي لوطنه هو خط الدفاع الأول عنه ضد أي تهديد”.

من جانبه، نشر طه شحاتة، مدرس اللغة العربية بمحافظة الدقهلية، على حسابه الرسمي على “فيس بوك”، أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية الذي أداه اليوم الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك بعد انتهاء زمن الامتحان.

وكتب مدرس اللغة العربية بجوار الصور: “اختبار اللغة العربية للشهادة الثانوية ٢٠٢٥.. بالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات”.

وانتهى طلاب الثانوية العامة 2025، منذ قليل، من أداء امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية.

واستمر امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية من التاسعة صباحا حتى 12 ظهراً.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 منذ الصباح الباكر.

وقد حذر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من أن أي محاولة للإخلال بالنظام أو مخالفة القواعد المقررة في أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ستُقابل بإجراءات صارمة وفورية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة لن تتهاون مع أي خروج عن الإطار العام المنضبط لـ امتحانات الثانوية العامة 2025، مشيراً إلى أنه سوف يتم تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على نزاهة امتحانات الثانوية العامة 2025 ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 تشدد على ضرورة التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات.

شكاوى من النحو

وأكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها رصدت اليوم آراء طلاب الثانوية العامة 2025 حول امتحان اللغة العربية الذي أدوه اليوم.

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر في بيان لها: "رأى البعض أن امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 في مستوى الطالب المتوسط، بينما اعتبره البعض الآخر من الطلاب أنه في مستوى الطالب فوق المتوسط، خاصة في أسئلة النحو التي وصفها البعض بأنها كانت صعبة وتحتاج إلى وقت وتركيز".