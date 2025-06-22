شكاوى من صعوبة أسئلة النحو في امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أنها رصدت اليوم آراء طلاب الثانوية العامة 2025 حول امتحان اللغة العربية الذي أدوه اليوم

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر في بيان لها : رأى البعض أن امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 في مستوى الطالب المتوسط، بينما اعتبره البعض الآخر من الطلاب انه في مستوى الطالب فوق المتوسط، خاصة في أسئلة النحو التي وصفها البعض بأنها كانت صعبة وتحتاج إلى وقت وتركيز."

وكان قد انتهي منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2025 من اداء امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية

و استمر امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية من التاسعة صباحا حتى 12 ظهراً .

وتابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 منذ الصباح الباكر

وقد حذر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أن أي محاولة للإخلال بالنظام أو مخالفة القواعد المقررة في أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ستُقابل بإجراءات صارمة وفورية.



وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة لن تتهاون مع أي خروج عن الإطار العام المنضبط لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مشيراً إلى أنه سوف يتم تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على نزاهة امتحانات الثانوية العامة 2025 ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

واصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 تشدد على ضرورة التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات .