ضبط المتورطين في تصوير أسئلة امتحان عربي الثانوية العامة وتطبيق الاجراءات القانونية

تمكن فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل ، من ضبط المتورطين في تصوير أسئلة امتحان مادة اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2025 الان داخل اللجان ونشره على جروبات شاومينج للغش على تليجرام

وأكد مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

وكانت قد شهدت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام ، تداولا لصور قيل أنها تخص أسئلة امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

جاء ذلك بعد دقائق من توزيع امتحان اللغة العربية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة 2025 من غرفة العمليات

ويتابع الآن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 من غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال كاميرات المراقبة

و حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الحسم والحزم في التفتيش قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 والعمل على توفير الهدوء للطلاب أثناء سير العملية الامتحانية.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مديرى المديريات ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان الثانوية العامة 2025 بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات .

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا مديرى المديريات بالتأكيد على رؤساء لجان الثانوية العامة 2025 بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، وكذا دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.