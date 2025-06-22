وزير التعليم يتابع لجان امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات "بكاميرات المراقبة"

يتابع الآن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 من غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال كاميرات المراقبة

و حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الحسم والحزم في التفتيش قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 والعمل على توفير الهدوء للطلاب أثناء سير العملية الامتحانية.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مديرى المديريات ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان الثانوية العامة 2025 بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات .

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا مديرى المديريات بالتأكيد على رؤساء لجان الثانوية العامة 2025 بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، وكذا دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.

بدء امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وبدأ منذ التاسعة صباحا طلاب الثانوية العامة 2025 جميع الشعب “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي” بالنظامين الجديد والقديم ، امتحان اللغة العربية

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، من المقرر أن يستمر امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 من التاسعة صباحا حتى 12 ظهراً .