قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذروا من طقس اليوم.. موجة حارة تضرب القاهرة والمحافظات
وزير الإسكان: تخصيص قطع أراضٍ للمواطنين المقنن وضعهم بمدينة العبور الجديدة
قفزة الموت.. سقوط شابين بموتوسيكل من أعلى الدائري بترعة المريوطية وانتشال جثة أحدهما
إعلامي يكشف مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة .. تفاصيل
أمير هشام: البرتغالي باولو بينتو يصعب توليه تدريب الزمالك لهذا السبب
سمير فرج يكشف عن 3 سيناريوهات محتملة للرد الإيراني.. هذا أخطرها
وزير التعليم : إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين في امتحانات الثانوية العامة
بعد استهداف منشآت نووية في إيران.. الرقابة النووية تؤكد: مصر بعيدة عن أي تأثير
كيف ستعاقب التعليم مصوري امتحان عربي الثانوية العامة ؟ .. تفاصيل كاملة
ريال مدريد يبحث عن فوزه الأول في مونديال الأندية أمام باتشوكا
ضبط المتورطين في تصوير أسئلة امتحان عربي الثانوية العامة وتطبيق الاجراءات القانونية
إيران: نحتفظ بحق الرد الكامل بعد الضربات الأميركية على منشآتنا النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يتابع لجان امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات "بكاميرات المراقبة"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يتابع الآن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 من غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال كاميرات المراقبة

و حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الحسم والحزم في التفتيش قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 والعمل على توفير الهدوء للطلاب أثناء سير العملية الامتحانية.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مديرى المديريات ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان الثانوية العامة 2025 بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان  لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات .

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا مديرى المديريات بالتأكيد على رؤساء لجان الثانوية العامة 2025 بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، وكذا دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.

بدء امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وبدأ منذ التاسعة صباحا طلاب الثانوية العامة 2025 جميع الشعب “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي” بالنظامين الجديد والقديم ، امتحان اللغة العربية

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، من المقرر أن يستمر امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 من التاسعة صباحا حتى 12 ظهراً .

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم امتحانات الثانوية العامة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة امتحان اللغة العربية بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة..والتعليم تتحرك

لولا فاني

أول تعليق من البلوجر لولا فاني بعد وفاة طليقها في عقار حدائق القبة المنهار

أرشيفية

بيان عاجل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية بعد ضرب المفاعلات في إيران

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم

بعد تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة بجروبات شاومينج.. التعليم تحقق

البلوجر لولا فاني

خسرت حياتها وزوجها بسبب السحر.. مأساة البلوجر لولا فاني تشعل السوشيال ميديا

دولار امريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-6-2025

ترشيحاتنا

الهلال السعودي

الهلال يتحدى سالزبورج النمساوي في كأس العالم للأندية.. الليلة

مبابي

تطورات حالة كيليان مبابي بعد إصابته بعدوى فيروسية

الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يفسخ التعاقد مع محمود متولي

بالصور

بعد تريند الكركم .. ماذا تفعل ملعقة واحدة لجسمك عند تناوله؟

الكركم
الكركم
الكركم

إطلالة جذابة.. ياسمين عز تثير إعجاب جمهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

تصميم غريب .. جميلة عوض تخطف الأنظار بجمالها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان جريء .. روبي تثير الجدل بظهور لافت

روبي
روبي
روبي

فيديو

شجون الهاجري في الحبس

كـوكـ.ـايين وماريجـ.ـوانا.. فنانة شهيرة يقبض عليها بمخــ.ــدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد