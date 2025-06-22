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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم : إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين في امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة 2025 من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان  على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط، حيث يؤدى الطلاب بالنظامين الحديث والقديم امتحان مادة اللغة العربية .

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع  مديريات التربية والتعليم.

وقد شدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات التى تم التأكيد عليها خلال اجتماعه بمديري المديريات يوم الخميس الماضي، لضمان سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بانتظام وشفافية، وتوفير بيئة امتحانية آمنة للطلاب، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

التأكيد على عمل منظومة كاميرات المراقبة بكفاءة عالية

وأكد الوزير على تواجد السادة الملاحظين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 قبل دخول الطلاب، والتأكيد على عمل منظومة الكاميرات بكفاءة عالية، وذلك من خلال المراجعة المستمرة للكاميرات.

كما شدد على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، والتأكيد على عدم التهاون مع أي محاولة  لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل اللجان، حيث ستُتخذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين.

كما شدد الوزير على عدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 وكتيبات المفاهيم فى الوقت المحدد، وجمع أوراق الإجابة بعد انتهاء مدة الامتحان بشكل منظم، مع مراعاة تعويض الوقت للطلاب في حال حدوث تأخير في توزيع الأسئلة

كما تابع الوزير سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية من خلال كاميرات المراقبة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية تقوم بالتعامل مع أي مستجدات على الفور، لضمان تحقيق أفضل النتائج.

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