انتقد الإعلامي محمد فارس تصريحات عصام عبد الفتاح بشأن عدم إمكانية تحليل الحالات التحكيمية الخاصة بالحكام الأجانب، مؤكدًا أن تحليل القرارات التحكيمية لا يقتصر على محاسبة الحكم، وإنما يهدف أيضًا إلى تثقيف الجمهور وزيادة وعيه بالقوانين.

وقال محمد فارس، خلال تصريحات تلفزيونية مع إبراهيم فايق، ردًا على تصريحات عصام عبد الفتاح: «يعني إيه مش هتحلل الحالات التحكيمية لأنك مش هتقدر تحاسب الحكم الأجنبي؟».

وتساءل فارس عن سبب تحليل عصام عبد الفتاح وسمير عثمان وجمال الغندور للحالات التحكيمية الخاصة بحكام أجانب في دوريات أخرى، رغم أنهم لا يملكون سلطة محاسبة هؤلاء الحكام، ولا تستطيع تحليلاتهم تغيير القرارات التي اتخذوها.

وأوضح أن تحليل الحالات التحكيمية يهدف في الأساس إلى تثقيف الجمهور وتوضيح القوانين والقرارات التحكيمية، وليس بالضرورة أن يكون وسيلة لمحاسبة الحكام أو التأثير على قراراتهم.

وأضاف منتقدًا موقف عصام عبد الفتاح: «لكن عشان ييجي عندي أنا تقولي مش هحلل عشان ثقافتك لا تستوعب التحليل!».

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني، ليحصد العلامة الكاملة حتى الآن.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المواجهة المقبلة وتقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، بينما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة الدوري.