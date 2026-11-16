نعمل إيه تاني؟.. رد ناري من عصام عبد الفتاح على منتقدي اختيار حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

دافع عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، عن اختيار الحكم السلفادوري لإدارة المباراة، في ظل الانتقادات التي أثيرت بشأن جنسية الحكم ومستواه، مؤكدًا أنه يمتلك خبرات دولية كبيرة وسجلًا مميزًا في إدارة المباريات الكبرى.

وأوضح عصام عبد الفتاح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحكم السلفادوري سبق له إدارة مباراة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم الأخيرة، كما يعد من أكثر الحكام الذين أداروا مباريات في المونديال، وسبق له المشاركة في نسخة كأس العالم 2022.

وانتقد رئيس لجنة الحكام بعض الآراء التي تتناول ملف التحكيم دون معرفة كافية بقواعده ومعاييره، قائلًا: «فيه ناس كتير بتتكلم عن التحكيم وهي مش فاهمة يعني إيه تحكيم أصلًا! حكم نهائي كأس العالم الأخيرة كان سلوفيني، واللي قبله كان بولندي، وأفضل حكم في أفريقيا من الصومال».

وشدد عبد الفتاح على أن جنسية الحكم لا تمثل معيارًا لتقييم مستواه، موضحًا أن التحكيم يعتمد على العلم والخبرة والكفاءة، وليس على الدولة التي ينتمي إليها الحكم.

وأضاف: «التحكيم مفيهوش جنسيات، التحكيم علم. أنا راجل بقالي 12 سنة في الفيفا وفاهم في التحكيم، ومش شرط إن الحكم اللي جاي من ألمانيا أو فرنسا يكون أفضل من غيره».

واختتم عصام عبد الفتاح تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرات الحكم السلفادوري، قائلًا: «الحكم السلفادوري من أفضل حكام العالم، نعمل إيه تاني؟ إحنا قدام حكم عنده تاريخ كبير في التحكيم، ولسه سنه صغير».