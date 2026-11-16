عصام عبد الفتاح: خبرتي في فيفا امتدت لـ12 عامًا وأعلم كواليس منظومة التحكيم

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، امتلاكه خبرة كبيرة في قوانين التحكيم، مشيرًا إلى أن فترة عمله داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» امتدت إلى 12 عامًا.

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وقال عبد الفتاح: «أنا على دراية كبيرة بقوانين التحكيم، وامتلكت خبرة امتدت لـ12 عامًا داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأعلم جيدًا ما يدور في كواليس منظومة التحكيم».

وأوضح رئيس لجنة الحكام أن خبرته الطويلة في العمل داخل فيفا منحته معرفة واسعة بتفاصيل منظومة التحكيم وآليات عملها، مؤكدًا إلمامه بما يدور داخل كواليسها، وقدرته على التعامل مع الملفات التحكيمية المختلفة وفقًا لقوانين اللعبة.