قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هي شروط حصول السيدات على تمويل «مستورة»؟
مفاجآت جديدة عن كواليس ما قبل 25 يناير.. مسؤول ملف الإخوان الأسبق يكشف تفاصيل تحركات الجماعة منذ 2004
34 ألف وظيفة معيد بالجامعات الحكومية والأزهر.. موعد وطريقة التقديم
إعلامي الوزراء يستعرض تطور منظومة التعليم في مصر منذ عام 2014
مصرع فني لحام وإصابة 3 عمال أثناء صيانة موزع كهرباء بالهرم
وزير المالية: صادرات مصر الرقمية حققت 7 مليارات دولار
الصحة: برنامج تدريبي لتعزيز تسويق الخدمات وتنافسية المؤسسات في السياحة العلاجية
بروتوكول تعاون بين الرقابة النووية والجهاز التنفيذي لتطوير مشروعات محطات الكهرباء النووية
وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي متاحف ومؤسسات ثقافية صينية
مجلس النواب يستقبل عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. صور
الحرس الثوري: السيطرة على مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 170 في جزيرة قشم
أصيب بسكتة قلبية مفاجئة.. وفاة عريس بمطروح قبل ساعات من زفافه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بنتايج يواصل الغياب عن الزمالك أمام البنك الأهلي

بنتايج
بنتايج
عبدالله هشام

يواصل المغربي محمود بنتايج لاعب نادي الزمالك الغياب عن المشاركة في مباريات الفريق الأول بسبب تعرضه للإصابة حيث يغيب عن مباراة البنك الأهلي الودية بسبب عدم اكتمال شفائه.

ويستعد بنتايج للمشاركة في المران الجماعي بشكل كامل في مدة من 5 أيام لـ أسبوع حسب استجابته للعلاج خلال الفترة المقبلة 

في نفس الوقت يرفض الجهاز الفني المجازفة ومشاركة اللاعب خلال ودية البنك الأهلي القادمة.

تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك

أدى محمود بنتايج وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد إبراهيم ثلاثي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية  على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يجهز بنتايج وإيشو ومحمد إبراهيم للمباريات 

وتولى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة الإشراف على البرنامج التأهيلي للثلاثي من أجل تجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

بنتايج الزمالك نادي الزمالك البنك الأهلي فريق الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك

أزمة مالية جديدة تضرب الزمالك.. النادي مطالب بسداد 3 ملايين جنيه| تفاصيل

ترشيحاتنا

كيف تعرف أنك وجدت توأم روحك بعد الأربعين؟ 5 علامات تكشف طبيعة العلاقة الحقيقية

كيف تعرف أنك وجدت توأم روحك بعد الأربعين؟.. 5 علامات تكشف طبيعة العلاقة الحقيقية

شركة بمؤسس واحد ومختبر يديره روبوت.. ملامح جديدة لعالم الأعمال| إيه الحكاية؟

شركة بمؤسس واحد ومختبر يديره روبوت.. ملامح جديدة لعالم الأعمال| إيه الحكاية؟

مباراة إسبانيا وإنجلترا اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

مباراة إسبانيا وإنجلترا اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

بالصور

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج برسالة مؤثرة

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد