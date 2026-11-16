بنتايج يواصل الغياب عن الزمالك أمام البنك الأهلي

يواصل المغربي محمود بنتايج لاعب نادي الزمالك الغياب عن المشاركة في مباريات الفريق الأول بسبب تعرضه للإصابة حيث يغيب عن مباراة البنك الأهلي الودية بسبب عدم اكتمال شفائه.

ويستعد بنتايج للمشاركة في المران الجماعي بشكل كامل في مدة من 5 أيام لـ أسبوع حسب استجابته للعلاج خلال الفترة المقبلة

في نفس الوقت يرفض الجهاز الفني المجازفة ومشاركة اللاعب خلال ودية البنك الأهلي القادمة.

تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك

أدى محمود بنتايج وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد إبراهيم ثلاثي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يجهز بنتايج وإيشو ومحمد إبراهيم للمباريات

وتولى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة الإشراف على البرنامج التأهيلي للثلاثي من أجل تجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.