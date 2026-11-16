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إعلامي الوزراء يستعرض تطور منظومة التعليم في مصر منذ عام 2014
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلامي الوزراء يستعرض تطور قطاع التعليم في مصر منذ عام 2014

إعلامي الوزراء يستعرض تطور قطاع التعليم في مصر منذ عام 2014
إعلامي الوزراء يستعرض تطور قطاع التعليم في مصر منذ عام 2014
أ ش أ

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف مراحلها، من خلال التوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية، وتحسين جودة العملية التعليمية، وتعزيز ارتباط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وفي فيديو نشره المركز عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض تطور قطاع التعليم خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2026، مسلطًا الضوء على أبرز التحديات التي واجهت المنظومة التعليمية قبل عام 2014، وما تحقق من جهود ونتائج على صعيد تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.

وأوضح الفيديو أنه قبل عام 2014، واجه التعليم قبل الجامعي عددًا من التحديات، تمثلت في ارتفاع الكثافات الطلابية داخل الفصول، وعدم ارتباط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن وجود عجز واضح في أعداد المعلمين.

وفي المقابل، شهدت المنظومة التعليمية حتى عام 2026 عددًا من التطورات، حيث انخفضت الكثافة الطلابية داخل الفصول من 100 إلى 41 طالبًا، وتم تسليم 152 ألف فصل بتكلفة 64 مليار جنيه، إلى جانب التطوير الشامل للمناهج الدراسية، وإطلاق مبادرة لتعيين 150 ألف معلم، فضلًا عن تنفيذ 103 مدارس يابانية، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإنشاء 24 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وعلى صعيد التعليم الجامعي، أشار الفيديو إلى أن المنظومة قبل عام 2014 واجهت تحديات تمثلت في محدودية الطاقة الاستيعابية للجامعات، وتراجع مخرجات البحث العلمي، وضعف تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل.

وفي هذا الإطار، شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في عام 2026 توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الجامعات من 50 إلى 131 جامعة حكومية وخاصة، وارتفعت الطاقة الاستيعابية للجامعات من 2.3 مليون إلى 4 ملايين طالب، كما ارتفع عدد الأبحاث العلمية المنشورة من 15.2 ألف إلى 47.3 ألف بحث علمي.

وامتد التوسع في منظومة التعليم العالي إلى إنشاء وتشغيل 32 جامعة أهلية بتكلفة 108 مليارات جنيه، إلى جانب إنشاء 12 جامعة تكنولوجية بتكلفة 7 مليارات جنيه، في إطار تنويع مسارات التعليم الجامعي والتكنولوجي وتوسيع فرص الالتحاق به.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم في مصر إنشاء المؤسسات التعليمية تطوير المناهج الدراسية

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