القابضة للمياه تعتمد تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة لمدة 3 سنوات

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الجمعيات العامة للشركات التابعة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ونواب رئيس مجلس الإدارة: الدكتور صلاح بيومي، واللواء مهندس عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة.

وخلال الاجتماعات، وافقت الجمعيات العامة على تعيين مجالس إدارات الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، لمدة ثلاث سنوات، تبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية، وذلك وفقًا للنظام الأساسي للشركات والضوابط المنظمة لأعمالها.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي بالشركات التابعة، وتعزيز كفاءة منظومة الإدارة والتشغيل والصيانة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتكامل الجهود بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه رئيس الشركة القابضة الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، مثمنًا دورهم في دعم منظومة الرقابة والمتابعة، وما يقدمونه من ملاحظات وتوصيات تسهم في تعزيز الانضباط المالي والإداري، وتحسين كفاءة الأداء، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة داخل الشركات.

كما أكد المهندس مصطفى الشيمي أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات، وسرعة التعامل مع الملاحظات والتوصيات الصادرة عنه، بما يضمن الحفاظ على المال العام، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

واختتم رئيس الشركة القابضة بالتأكيد على أن مجالس إدارات الشركات التابعة تتحمل مسؤولية مباشرة عن تنفيذ خطط التطوير وتحسين مؤشرات الأداء، مع ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، والاهتمام بجودة الخدمات، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية، بما ينعكس بصورة ملموسة على مستوى الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات.