ممول من التنمية الأفريقي.. الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي المتكامل بالأقصر

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، برئاسة المهندس فرج عثمان علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى مركزي إسنا والطود، والممول من بنك التنمية الأفريقي، وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر.

جاء الاجتماع بحضور ممثلي وزارة الإسكان، واستشاري المشروع، ووحدة المشروع بالشركة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي، ومراجعة نسب تنفيذ الأعمال، ومناقشة معدلات الإنجاز والتحديات التي تواجه التنفيذ، بما يسهم في دفع العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

ويستهدف المشروع تنفيذ خدمات الصرف الصحي المتكامل بعدد 10 قرى، بواقع 8 قرى بمركز إسنا، وهي: (كيمان المطاعنة، أصفون، طفنيس، الغريرة، الشغب، الدبابية، المعلا، توماس 3)، وقريتين بمركز الطود، هما: (العديسات بحري، والعديسات قبلي)، ليستفيد منه نحو 250 ألف نسمة.

وأكدت الشركة استمرار المتابعة الميدانية والفنية للمشروع والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة المرجوة من مشروعات البنية التحتية، والارتقاء بمستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.