محافظ الأقصر يزور دير مارجرجس بالرزيقات لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات السنوية بالدير

زار محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، اليوم ، دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات السنوية بالدير، التي تشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز أواصر المحبة والتآخي وترسيخ قيم الوحدة الوطنية.

رافق محافظ الأقصر خلال الزيارة وفد من القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديري الإدارات والمؤسسات الحكومية، ورجال الدين الإسلامي والعمد والمشايخ.

وكان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، وفد اللجنة الباباوية المشرفة على دير مارجرجس بالرزيقات برئاسة نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها والمشرف العام على الدير، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص وتوابعها، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، ونيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والراهب القمص توماس الرزيقي أمين الدير، والراهب القس فام الرزيقي مسؤول أمن الدير.

وخلال الزيارة، قدم محافظ الأقصر التهنئة للإخوة الأقباط، معربًا عن سعادته بمشاركتهم هذه المناسبة، مؤكدًا أن دير مارجرجس بالرزيقات يمثل أحد الرموز الدينية والتاريخية البارزة بالمحافظة، ويجسد قيم المحبة والتسامح والتعايش المشترك بين أبناء الشعب المصري.

وأكد عمارة أن وحدة المصريين وتماسك نسيجهم الوطني يمثلان أحد أهم ركائز قوة الدولة المصرية، مشيرًا إلى حرص الدولة على ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز التلاحم بين جميع أبناء الوطن، ومشاركة مختلف أطياف المجتمع في مناسباتهم الدينية والوطنية.

وأعرب محافظ الأقصر عن تمنياته بأن يديم الله على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن تظل المحبة والإخاء عنوانًا للعلاقات التي تجمع أبناء الشعب المصري، متمنيًا لجميع زوار الدير قضاء أوقات طيبة خلال الاحتفالات.

ويُعد دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات أحد أبرز المزارات الدينية المسيحية بصعيد مصر، حيث يستقبل سنويًا أعدادًا كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات، وتقام به القداسات والأنشطة الروحية والرعوية طوال فترة الاحتفالات.