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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اختلس 50 بطاقة تموين وصرف بها 200 ألف جنيه سكر وخبز.. تفاصيل محاكمة رئيس مكتب باب الشعرية

هيئة المحكمة برئاسة المستشار وائل زهران
هيئة المحكمة برئاسة المستشار وائل زهران
مصطفي رجب   -  
إسلام دياب

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار وائل زهران، تأجيل محاكمة رئيس مكتب تموين باب الشعرية، لاتهامه باختلاس البطاقات التموينية للمواطنين، لجلسة 19 يناير 2027. 

هيئة المحكمة 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل زهران، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزي ومحمود رشدان الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

هيئة المحكمة برئاسة المستشار وائل زهران

تحقيقات النيابة العامة
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم أسامة محمد عثمان زيدان، 60 سنة، بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع «رئيس مكتب تموين باب الشعرية» اختلس خمسون بطاقة تموينية ذكية والمملوكة لجهة عمله آنفة البيان والموجودة في حيازته بسبب وظيفته، وذلك بأن تقدم بطلب استصدارها دون علم أصحابها وما إن تسلمها باعتبار كونه المختص باستلامها وتسليمها لأصحابها حتى اختلسها لنفسه قاصدا إضافتها لملكه واستعمالها في إتمام الجريمة محل الوصف التالي.

اختلاس بطاقات التموين
وأضافت التحقيقات أنه بصفته آنفة البيان استولى بغير حق وبنية التملك على المقررات التموينية والخبز المدعم المستحقين لأصحاب البطاقات المختلسة موضوع الوصف السابق بإجمالي مبلغ مقداره ٢٠١٥٩٦ جنيه (مائتان وواحد ألف وخمسمائة وستة وتسعون جنيها) والمملوكة لهيئة السلع التموينية، وكان ذلك حيله بأن قام مستعينا بالبطاقات المختلسة موضوع الوصف الأول وإبان تفعيلها بالاشتراك مع مجهولين من أصحاب المخابز والبدالين التموينين بصرف مقرراتها دون علم أصحابها واستولى عليها لنفسه.

الاستيلاء على المقررات التموينية ونقاط الخبز
وأكدت التحقيقات أنه بصفته آنفة البيان سهل المجهولين الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على عدد ثمانية وثمانون بطاقة تموينية ذكية - موضحة بياناتها تفصيلا بالتحقيقات - والمملوكين لجهة عمله آنفة البيان وكان ذلك حيلة بأن استصدروها دون علم أصحابها وما إن تسلمها المتهم باعتبار كونه المختص باستلامها وتسليمها لأصحابها حتى سلم هؤلاء المجهولين إياها قاصدا تمكينهم من استعمالها في إتمام جريمتهم محل الوصف التالي.

المقررات التموينية والخبز المدعم المستحقين لأصحاب البطاقات
وأوضحت التحقيقات أنه بصفته آنفة البيان سهل المجهولين الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المقررات التموينية والخبز المدعم المستحقين لأصحاب البطاقات موضوع الوصف السابق بإجمالي مبلغ مقداره ۲۷۳,۰۹۳) جنيه (مائتان وثلاثة وسبعون ألفا وثلاثة وتسعون جنيها) والمملوكة لهيئة السلع التموينية، وكان ذلك حيلة بأن سلم هؤلاء المجهولين تلك البطاقات وساعدهم في تفعيلها على نحو مكنهم من استعمالها في صرف مقرراتها دون علم أصحابها والاستيلاء عليها لأنفسهم.

اختلاس السلع التموينية
وأشارت التحقيقات إلى أنه بصفته سالفة الذكر أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله وأمه السور صالح الغير " أصحاب البطاقات محل الواقعة، هيئة السلع التموينية" المعهود بها الجهة عمله بأن ارتكب الجرائم محمل الأوصاف السابقة مما ألحق بأموالهم ضررا جسيماً.

المستشار وائل زهران
المستشار إبراهيم صقر
المستشار محمود رشدان
محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم عابدين رئيس مكتب تموين باب الشعرية التموين بطاقات التموين

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