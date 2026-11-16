جامعة بنها تطلق دورة لصقل وتنمية مهارات الجوالة والجوالات

أطلقت جامعة بنها فعاليات دورة الصقل وتنمية المهارات لجوالي وجوالات الجامعة، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2026، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، والدكتور حازم محمد عليوة، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.



وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات الجوالة وصقل قدراتهم في مجالات القيادة والعمل الجماعي والاعتماد على النفس، فضلًا عن تعزيز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية والتطبيقات العملية والكشفية، التي تسهم في إعداد كوادر طلابية قادرة على المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها أحد المحاور الأساسية لبناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية مهاراته الحياتية والقيادية، بما يتماشى مع استراتيجية الجامعة لإعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وتأتي الدورة في إطار اهتمام جامعة بنها بتعزيز الأنشطة الطلابية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة لا تقتصر على التحصيل الأكاديمي، بل تمتد إلى تنمية المهارات الشخصية والقيادية، وإعداد جيل من الشباب القادر على الإبداع والتميز والمشاركة في خدمة الوطن والمجتمع.