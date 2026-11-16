فرنسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

اقترب يوسف وائل فرنسي، لاعب نادي الزمالك من الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، ونهاية عقده في ظل عدم اقتناع معتمد جمال، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون بالمستوى الفني الذي يقدمه اللاعب.

ويرى معتمد جمال وجهازه المعاون أن يوسف وائل فرنسي لا يقدم المردود الفني الذي يتناسب مع طموحات الزمالك واحتياجات الفريق، وهو ما يجعل استمراره محل شك خلال الفترة المقبلة

وينتهي عقد يوسف وائل فرنسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي يقربه من مغادرة النادي في ظل عدم وجود قناعة فنية باللاعب.

مباراة الزمالك القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض لمواصلة انتصاراته ومطاردة صدارة جدول الترتيب، بينما يتطلع الجونة لتحقيق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك والجونة

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الجونة يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

موقف الزمالك في جدول ترتيب الدوري قبل مواجهة الجونة

ويدخل الزمالك المواجهة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل في مباراة واحدة، وتلقى هزيمة واحدة.

وسجل لاعبو الزمالك 11 هدفًا خلال مشوارهم بالمسابقة، بينما استقبلت شباك الفريق 4 أهداف فقط، ليصل فارق الأهداف إلى 7، ويواصل الأبيض مطاردة الأهلي وبيراميدز على صدارة جدول الترتيب.