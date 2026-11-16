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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس رفض معتمد جمال إضافة مدرب عام للجهاز الفني للزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
عبدالله هشام

أكدت الإعلامية دينا سليم إن معتمد جمال يرى أن وجود مدرب عام مصري أو أجنبي لن يمثل أي إضافة فنية جديدة للجهاز الحالي، كما يرى أن أفراد الجهاز الموجودين حاليًا لم يقصروا في عملهم، وأن إضافة عنصر جديد قد لا يكون لها تأثير حقيقي على مستوى الفريق.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور :"ويخشى معتمد جمال أن يتسبب هذا القرار في إحداث خلل داخل الجهاز الفني، أو يؤثر نفسيًا على العناصر الموجودة، لذلك يفضل استمرار الجهاز الفني بشكله الحالي والحفاظ على الاستقرار".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض لمواصلة انتصاراته ومطاردة صدارة جدول الترتيب، بينما يتطلع الجونة لتحقيق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك والجونة

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الجونة يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

موقف الزمالك في جدول ترتيب الدوري قبل مواجهة الجونة
ويدخل الزمالك المواجهة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل في مباراة واحدة، وتلقى هزيمة واحدة.

وسجل لاعبو الزمالك 11 هدفًا خلال مشوارهم بالمسابقة، بينما استقبلت شباك الفريق 4 أهداف فقط، ليصل فارق الأهداف إلى 7، ويواصل الأبيض مطاردة الأهلي وبيراميدز على صدارة جدول الترتيب.

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