شوبير: الأهلي يخشى مواجهة بيراميدز.. والزمالك يتمنى تعثر المتصدر لإشعال صراع الدوري

علق الإعلامي وأحمد شوبير ، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا صعوبة اللقاء في ظل النتائج المميزة التي يحققها بيراميدز خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوبير، في تصريحاته: «بالنسبة للنادي الأهلي القصة صعبة في مباراة بيراميدز، والأهلي داخل متأخر بفارق 4 نقاط لصالح بيراميدز، بعد تعادلين مع المقاولون والقناة، في حين فاز بيراميدز بكل مبارياته».

وأضاف أن الزمالك يترقب نتيجة المباراة، بعدما خسر أمام الأهلي وتعادل مع الاتحاد، موضحًا أن الفريق الأبيض يتمنى انتهاء اللقاء بالتعادل أو فوز الأهلي، من أجل إيقاف قطار بيراميدز وإشعال المنافسة على لقب الدوري.

وتساءل شوبير عن إمكانية إيقاف سلسلة انتصارات بيراميدز، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين، خاصة أن بيراميدز يقدم مستويات رائعة، ويستطيع تحقيق الفوز حتى في المباريات التي لا يظهر خلالها بأفضل مستوياته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بيراميدز يعيش حالة من الثقة الكبيرة، بعدما حقق سلسلة من الانتصارات في مختلف البطولات، لكنه في الوقت نفسه يحترم الأهلي، رغم تفوقه عليه في المواجهات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المارد الأحمر يمتلك العديد من الأسلحة المؤثرة القادرة على حسم المواجهة.