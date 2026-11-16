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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علم مصر يجمعهما.. شوبير يدافع عن حسام حسن ومحمد صلاح: تاريخ لن يتكرر

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الكرة المصرية تمتلك أسطورتين كبيرتين هما حسام حسن ومحمد صلاح، مشددًا على ضرورة الاعتزاز بما قدمه الثنائي للكرة المصرية، دون التقليل من أي منهما أو من إنجازات الآخرين.

حسام حسن ومحمد صلاح

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية، إن حسام حسن يمثل أسطورة كروية وتاريخًا عظيمًا، بعدما حقق رقمًا قياسيًا حافظ عليه لمدة 20 عامًا، مشيرًا إلى أن ما قدمه على مدار مسيرته يستحق التقدير والاحترام.

وأضاف أن محمد صلاح نجح في صناعة تاريخ استثنائي في الملاعب الأوروبية، وحقق إنجازات لم يكن المصريون يحلمون بالوصول إليها، مؤكدًا أن ما يقدمه قائد منتخب مصر يصعب تكراره في المستقبل.

وشدد شوبير على أن تسجيل هدف أو هدفين لن يقلل من قيمة محمد صلاح أو تاريخه الكبير، مؤكدًا أن الحكم على مسيرة اللاعبين يجب أن يكون من خلال مجمل إنجازاتهم وما قدموه لكرة القدم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن ومحمد صلاح يجمعهما حب مصر ورفع علمها، وهو ما يستوجب الفخر بهما والاعتزاز بما حققاه للكرة المصرية.

حسام حسن محمد صلاح ليفربول الاهلي

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