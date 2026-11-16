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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محسن صالح يدافع عن محمد صلاح: خفوا النقد عليه شويه.. ياما فرحنا بأهدافه العالمية

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

حرص محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، على الدفاع عن محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا الجماهير بتخفيف حدة الهجوم عليه، وتقدير ما قدمه لكرة القدم المصرية على مدار مسيرته.

الأهلي 

وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «كل إنسان له ذكرى حلوة مع غنوة أو لحن أو مناسبة عائلية».

وأضاف: «أحلى لحظات لاعب الكورة لما يسجل هدف ويكون سبب في فرحة جماهيره ببطولة محلية، والفرحة بتبقى مضاعفة في المناسبات الوطنية».

وتابع رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي حديثه عن محمد صلاح، مشيرًا إلى أنه نجح في إسعاد الجماهير المصرية كثيرًا بأهدافه المميزة، ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، مؤكدًا أن إنجازاته تستحق التقدير.

واختتم محسن صالح رسالته قائلًا: «صلاح ياما فرحنا بأهداف عالمية ورفع راسنا في المحافل الدولية، ولا شكر على واجب ولكن.. خفوا النقد عليه شويه».

وتأتي رسالة محسن صالح في ظل الجدل المثار حول محمد صلاح والانتقادات التي يتعرض لها، بالتزامن مع مشاركته مع منتخب مصر، حيث يحظى قائد الفراعنة بمكانة كبيرة لدى الجماهير المصرية، بعدما قدم العديد من اللحظات المميزة خلال مسيرته الاحترافية.

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