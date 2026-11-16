رونالدينيو يحتفل بالعودة إلى الملاعب بعد سنوات من الاعتزال: شعور لا يتغير أبدًا

عبّر النجم البرازيلي رونالدينيو عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى خوض مباراة رسمية من جديد، بعد سنوات من الابتعاد عن الملاعب، مؤكدًا أن تجربته الأخيرة أعادت إليه ذكريات وأحاسيس خاصة ارتبطت بمسيرته الكروية.

ونشر رونالدينيو رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، تحدث خلالها عن مشاعره بعد العودة إلى أجواء المباريات، وكتب: «سعيد جدًا بالعودة لخوض مباراة رسمية من جديد. حصلت على راحة لبضع سنوات، لكن حان وقت العودة الآن!».

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وأضاف النجم البرازيلي: «بعيدًا عن المزاح، كان من الرائع الاستمتاع بهذا اليوم الجميل مع زملائي، وأمام مدرجات ممتلئة بالجماهير. إنها لحظة استثنائية في حياتي».

وتابع رونالدينيو معبرًا عن اشتياقه لأجواء كرة القدم: «شعور الأدرينالين، ورائحة أرضية الملعب، ولمس الكرة من جديد.. كلها تفاصيل تحمل إحساسًا خاصًا لا يتغير أبدًا».

ووجه نجم برشلونة وميلان السابق الشكر إلى القائمين على الحدث والجماهير التي ساندت التجربة، قائلًا: «شكرًا لكل من في رافينا على إيمانهم بهذا الحلم، ولكل الجماهير التي جعلت هذه الليلة لا تُنسى».

واختتم رسالته بتوجيه التحية إلى جماهيره، مؤكدًا سعادته بهذه التجربة، قائلًا: «أراكم قريبًا يا عائلتي!».