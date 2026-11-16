شوبير: بيراميدز كان يتمنى الاستعانة بطاقم تحكيم من النخبة بمباراة الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة اعتراض نادي بيراميدز على طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهته المرتقبة أمام الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح شوبير، في تصريحات إذاعية، أن اتحاد الكرة أعلن طاقم تحكيم المباراة، حيث جرى الكشف عن حكم الساحة أولًا، قبل الإعلان عن المساعدين من جانب عصام عبد الفتاح، مشيرًا إلى أن بيراميدز كان يتمنى الاستعانة بطاقم تحكيم من النخبة، لكنه لم يعترض على الحكم الذي قدم أداءً جيدًا خلال مشاركته في كأس العالم، بينما لم يصدر عن الأهلي أي حديث بشأن الأمر.

وأشار شوبير إلى صعوبة المواجهة على الفريقين، خاصة أن الأهلي يدخل اللقاء متأخرًا بفارق 4 نقاط عن بيراميدز، بعدما فقد نقطتين في مباراتي المقاولون العرب والقناة، في الوقت الذي يواصل فيه الفريق السماوي تحقيق الانتصارات بمختلف البطولات.

وأضاف أن هناك حالة من القلق داخل جماهير الأهلي قبل المباراة، في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها بيراميدز، وقدرته على تحقيق الفوز حتى في المباريات التي لا يظهر خلالها بأفضل مستوياته.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد أن لاعبي بيراميدز يدخلون المواجهة بثقة كبيرة، مع امتلاكهم الاحترام الكافي للنادي الأهلي، مشددًا على أن كلا الفريقين يمتلك الأسلحة التي قد تحسم المواجهة لصالحه.