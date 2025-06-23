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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ماراثون الثانوية العامة|مواصفات امتحان اللغة الثانية المقرر اداؤه غدا بلجان النظام القديم

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 النظام القديم غدا الثلاثاء 24 يونيو 2025 ، امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر أن يؤديه طلاب النظام القديم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا الثلاثاء

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتكون امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر أن يؤديه طلاب النظام القديم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا الثلاثاء من 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و29 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام القديم ”


 

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء 

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء 

الأحد 6 يوليو 2025 : الجيولوجيا 

الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء ( علمي علوم) 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام القديم


 

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم ورياضة) 

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل) 

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة ) 

الأحد 6 يوليو 2025 :  الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة )

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : الديناميكا ( علمي رياضة)

الخميس 10 يوليو 2025 : الاستاتيكا ( علمي رياضة ) 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي  النظام القديم


 

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 :  التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 :  الجغرافيا ( أدبي)

الأحد 6 يوليو 2025 :  علم النفس والاجتماع ( ادبي)

الخميس 10 يوليو 2025 :  الفلسفة والمنطق ( أدبي)

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