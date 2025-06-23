حقيقة الاستعانة بأطباء لفحص "آذان الطلاب" بلجان الثانوية العامة لضبط سماعات الغش

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد انتشار انباء عن صدور قرار وزاري بـ الاستعانة ببعض الأطباء من وزارة الصحة وتكليفهم بالذهاب للجان امتحانات الثانوية العامة 2025 وفحص آذان الطلاب قبل دخول الامتحان لضبط سماعات الغش .

من جانبه علم موقع صدى البلد من مصادره بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة نهائيا صدور قرار وزاري بـ الاستعانة ببعض الأطباء من وزارة الصحة وتكليفهم بالذهاب للجان امتحانات الثانوية العامة 2025 وفحص أذن الطلاب قبل دخول الامتحان لضبط سماعات الغش .

وأوضحت المصادر لموقع صدى البلد ، أن هناك إجراءات تفتيشية صارمة تتم بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 قبل كل امتحان بإستخدام العصا الالكترونية للكشف عن كافة وسائل الغش الإلكترونية التي قد يخفيها الطلاب

وحذرت المصادر من الانسياق وراء ما يتم تداوله من أنباء غير صحيحة على وسائل التواصل الإجتماعي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مشيرة إلى أن مثل هذه الأنباء الكاذبة لا تهدف إلا لإثارة البلبلة فقط .

هدوء وانضباط كامل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وكان قد انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة الأحد الماضي بالمواد غير المضافة للمجموع ، و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم رصد حالة من الهدوء والانضباط الكامل في مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 على مستوى الجمهورية خلال امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الأسبوع الماضي ، مؤكدةً انه قد انعكست الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان الامتحانية.

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. الطلاب يؤدون اليوم اللغة العربية

جدير بالذكر أنه تبدأ اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، امتحانات الثانوية العامة 2025 في المواد الأساسية.

فبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. من المقرر أن يؤدي طلاب النظامين الجديد والقديم في التاسعة من صباح اليوم الأحد امتحان اللغة العربية ، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين اليوم امتحان مقاييس المفاهيم (الكيمياء) ، ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية .