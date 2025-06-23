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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة 2025 |ماذا سيمتحن طلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين غداً ؟

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

تستمر امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا الثلاثاء لطلاب مدارس المتفوقين و مدارس المكفوفين الموجودين على مستوى الجمهورية

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، غداً الثلاثاء الموافق 24/ 6/ 2025  اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد  والقديم ) غداً الثلاثاء الموافق 24/ 6/ 2025 امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان امتحانات الثانوية العامة 2025 منذ انطلاقها الأسبوع الماضي ، حتى الآن تشهد حالة من الهدوء والانضباط في مختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية ساعدت على تحقيق انضباط سير  امتحانات الثانوية العامة 2025 بمختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان الامتحانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين


الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية)

الخميس 19 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)

الخميس 26 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)

الأحد 29 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الفيزياء)

الثلاثاء 1 يوليو 2025 :  اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفزياء)

الأحد 6 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم (الأحياء ) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لعلمي رياضة

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لعلمي رياضة

الخميس 10 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الاحياء + الجيولوجيا) لعلمي علوم + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لعلمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - نظام جديد


الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : التربية الوطنية

الخميس 19 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة أولى

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة ثانية

الخميس 26يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة أولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة ثانية

الأحد 6 يوليو 2025 : التاريخ ورقة أولى

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : التاريخ ورقة ثانية

الخميس 10 يوليو 2025 : الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - النظام القديم

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : التربية الوطنية

الخميس 19 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة أولى

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة ثانية

الأربعاء 25 يونيو 2025 : الفلسفة + المنطق

الخميس 26 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة أولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة ثانية

الأحد 6 يوليو 2025 : التاريخ ورقة أولى

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : التاريخ ورقة ثانية

الأربعاء 9 يوليو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى + اللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية

الخميس 10 يوليو 2025 : علم النفس + علم الاجتماع

امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة

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