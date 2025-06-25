تبدأ غدًا.. 6 أيام إجازة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وهؤلاء لن يحصلوا عليها

أعلنت الحكومة رسميا عن تفاصيل إجازة رأس السنة الهجرية و إجازة 30 يونيو لموظفي الحكومة والقطاع الخاص ، حيث يستمتع الموظفون بالقطاعين الحكومي والخاص بـ 6 أيام إجازة ، مقسمة على 3 أيام هذا الأسبوع تبدأ غدا الخميس ، و3 أيام آخرى الأسبوع المقبل تبدأ الخميس 3 يوليو.

6 أيام إجازة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن يوم الخميس 26 يونيو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هـ، وذلك بدلًا من التاريخ الميلادي الفعلي الموافق لأول محرم، على أن تُحدد بداية الشهر وفقًا للرؤية الشرعية الرسمية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447

ترحيل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بترحيل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، لتكون يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 بدلًا من موعدها الأصلي يوم الاثنين 30 يونيو، وذلك ضمن قرار الحكومة بترحيل الإجازات الرسمية في نهاية الأسبوع لتوفير فرص استراحة ممتدة للمواطنين.

وتعد هذه الإجازة مدفوعة الأجر وتشمل جميع العاملين في أجهزة الدولة من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما أكد القرار على استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها المقررة دون تأجيل، وفقًا لما تحدده الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

إجازة القطاع الخاص

وأعلن وزير العمل محمد جبران، صباح الإثنين الماضي ، عن إصدار قرار رسمي بمنح العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازتين رسميتين مدفوعتي الأجر خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو.

وأوضح بيان وزارة العكمل ، أن يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 سيكون إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447، بدلًا من التاريخ الهجري الفعلي لأول شهر المحرم، والذي سيتم تحديده بناءً على الرؤية الشرعية المنتظرة لهلال الشهر الهجري الجديد، وبذلك يستمتع الموظفون بـ 3 أيام إجازة وهي الخميس والجمعة والسبت.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الخميس 3 يوليو

كما أعلن وزير العمل أن يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 سيكون أيضًا إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الإثنين الموافق 30 يونيو، وذلك في إطار سياسة الدولة بتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية، وترحيلها إلى يوم الخميس لتتصل بعطلة نهاية الأسبوع حيثما أمكن ذلك، و بذلك يستمتع الموظفون أيضا بـ 3 أيام إجازة وهي الخميس والجمعة والسبت.

أجر مضاعف للعاملين حال التشغيل في الإجازات

وأكدت وزارة العمل أن العامل الذي يتطلب عمله الحضور في يومي الإجازة (26 يونيو أو 3 يوليو) يستحق أجرًا مضاعفًا، حيث يحصل بالإضافة إلى أجره الأساسي عن اليوم، على مثلي هذا الأجر نظير العمل خلال العطلة الرسمية، وفقًا لما تنص عليه أحكام قانون العمل المعمول به.

كما شددت الوزارة على أن الإجازة المعلنة إجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ولا تُخصم من رصيد الإجازات الاعتيادية للعامل، وتُحتسب ضمن الأجر الشهري دون انتقاص.

توحيد الإجازات الرسمية وتعميم أحكام القرار

وأوضحت وزارة العمل أن قرارات الإجازات الرسمية تأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد العطلات الرسمية بين جميع العاملين بالدولة قدر الإمكان، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك تعزيزًا للبعد الاجتماعي والوطني لهذه المناسبات الدينية والقومية.

وقد أصدرت الوزارة كتابين دوريين رقم 11 و12 لسنة 2025، تضمنا تفصيلًا لأحكام الإجازات الخاصة برأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو، وتم توجيه رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، وكذلك مديري مديريات العمل بالمحافظات، للعمل بموجب هذه التوجيهات ونشرها في مواقع العمل والإنتاج.

وفي ختام بيانه، تقدم وزير العمل محمد جبران بأصدق التهاني لعمال مصر وكافة أبناء الشعب المصري بهاتين المناسبتين العظيمتين، متمنيًا أن يعيدهما الله على مصر بالخير واليُمن والبركات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكّدًا على دور العمال المحوري في بناء مستقبل الوطن وتنمية الاقتصاد المصري.

غدا ليس إجازة

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا الخميس بمناسبة اجازة رأس السنة الهجرية .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان رسمي ، أن امتحانات الثانوية العامة 2025 مستمرة بشكل طبيعي غدا الخميس الموافق 26 يونيو 2025 بجميع محافظات مصر .

وطبقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة 2025 غدا الخميس الموافق 26 يونيو 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الفيزياء الدور الأول لشعبة العلوم والرياضيات، وامتحان التاريخ الدور الأول للشعبة الأدبية.