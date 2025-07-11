إجازات 2025 لسة مخلصتش.. 6 أيام راحة للحكومي والخاص في يوليو الجاري

ارتفعت مؤخرًا معدلات البحث على الإنترنت حول موعد إجازة 23 يوليو وإجازة المولد النبوي الشريف 2025، وذلك بالتزامن مع انتهاء عدد من الإجازات الرسمية الطويلة مثل إجازات الأعياد، وبدء العد التنازلي للنصف الثاني من العام، حيث يسعى المواطنون لمعرفة ما تبقى من الإجازات الرسمية 2025.

موعد إجازة ذكرى ثورة يوليو

بحسب أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن موعد موعد إجازة 23 يوليو سيكون يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو الجاري ، ومن المتوقع أن يصدر قرار من رئاسة الوزراء بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس24 يوليو.



موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

وعن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025، فسيحل يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، والذي يوافق 12 ربيع الأول 1447 هجريًا.

وتُعد المناسبتين عطلة رسمية مدفوعة الأجر، تُمنح للعاملين في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ضمن منظومة الإجازات الوطنية التي يتم الإعلان عنها رسميًا في بداية كل عام.

الإجازات الأسبوعية خلال يوليو

بالإضافة إلى إجازة 23 يوليو الرسمية، توجد أيام عطلات أسبوعية ثابتة خلال شهر يوليو تشمل 5 أيام ، والمحددة بيومي الجمعة والسبت، والتي تشمل التواريخ التالية:

السبت 12 يوليو



الجمعة 18 يوليو

السبت 19 يوليو



الجمعة 25 يوليو

السبت 26 يوليو

إجازة المولد النبوي.. 3 أيام عطلة متواصلة

ما يُميز هذا العام، أن إجازة المولد النبوي تأتي يوم الخميس، ما يتيح للكثير من الموظفين والعاملين الاستفادة من إجازة طويلة مكونة من 3 أيام متتالية، حيث تتبعها عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

وبذلك يحصل العاملون على راحة تمتد من:

الخميس 4 سبتمبر 2025 (إجازة المولد النبوي)

الجمعة 5 سبتمبر 2025 (إجازة أسبوعية)

السبت 6 سبتمبر 2025 (إجازة أسبوعية)

وهذا يمنح الكثيرين فرصة للسفر أو الاستجمام، خاصة مع نهاية فصل الصيف.

موعد المولد النبوي الشريف 2025

وفقًا للتقويمين الميلادي والهجري، فإن موعد المولد النبوي الشريف 2025 يصادف يوم الخميس 4 سبتمبر، وهو اليوم الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في الثاني عشر من شهر ربيع الأول.

ويتم الاحتفال بهذه الذكرى العطرة في العالم الإسلامي بفعاليات دينية وثقافية، وتوزيع الحلوى، وإقامة حلقات الذكر والإنشاد.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025

ومع بدء النصف الثاني من العام، يزداد البحث حول الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025، والتي تقل تدريجيًا مع اقتراب نهاية العام، ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن أبرز ما تبقى من إجازات هي:

عيد الثورة يوم الأربعاء 23 يوليو 2025

إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 4 سبتمبر 2025

عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر) يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025

وبذلك تكون هذه المناسبات هي آخر ما تبقى من أيام الراحة الرسمية المعتمدة لهذا العام، والتي ينتظرها المواطنون لترتيب خططهم وأعمالهم.

إجازة المولد النبوي للقطاعين العام والخاص

تُطبق إجازة المولد النبوي الشريف على جميع العاملين في الدولة، سواء في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، أو في القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم العطلات الرسمية في المناسبات الدينية والوطنية.

ومن المعتاد أن يتم التأكيد على الإجازة قبل الموعد بأيام قليلة، من خلال بيان رسمي يصدر عن مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة.