شكوى لليويفا.. لفتة من جماهير باريس تثير غضب برشلونة

أعلن نادي برشلونة، يوم الأربعاء، أنه تقدم ببلاغ إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بشأن لافتة (تيفو) رفعتها جماهير باريس سان جيرمان قبل مباراتهما في دوري أبطال أوروبا.



وقبيل المواجهة التي أقيمت يوم الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء"، كشفت جماهير باريس سان جيرمان عن لافتة كُتب عليها عبارة "مجزرة على الطريقة الباريسية"، وتضمنت صورة لشخص ملثم يرتدي قميص النادي الباريسي وهو يستخدم منشاراً كهربائياً لتقطيع شعار نادي برشلونة.

وكان هذا التصميم إشارة إلى فيلم الرعب الشهير الذي صدر عام 1974 بعنوان “مجزرة منشار تكساس”.



وصرح متحدث باسم برشلونة بأن النادي أبلغ مراقب المباراة التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عقب انتهاء اللقاء، بمحتوى هذه اللافتة، بالإضافة إلى رصد هتافات مسيئة صدرت من المدرجات.

لفتة تُغضب برشلونة



ووفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد حصلت اللافتة على موافقة نادي باريس سان جيرمان قبل المباراة، في حين لم يستجب النادي الباريسي على الفور لطلب التعليق.



وتنص المادة 16 (الفقرة 2هـ) من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن "استخدام الإيماءات أو الكلمات أو الأشياء أو أي وسيلة أخرى لنقل رسالة استفزازية لا تتناسب مع حدث رياضي" قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.



وعادةً ما تكون العقوبة المقررة للمخالفة الأولى من هذا النوع هي غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو (11,221 دولاراً).