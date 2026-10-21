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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في 8 بنوك مصرية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في 8 بنوك مصرية
سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في 8 بنوك مصرية
عبد الفتاح تركي

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك التجاري الدولي CIB نحو 54.37 جنيه للشراء و54.47 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات التعاملات.

وتباينت أسعار شراء وبيع العملة الأمريكية بين البنوك المصرية، إذ سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع، في حين بلغ في بنك قناة السويس 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع، وسط متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات سعر الصرف وتأثيراته في الأسواق.

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سعر الدولار

كم سجل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

تختلف أسعار الدولار من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير وحركة العرض والطلب، وأظهرت الأسعار الواردة في بيانات التعاملات المسائية، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، المستويات الآتية.

ما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات الأربعاء 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع، ليأتي ضمن البنوك التي سجلت المستوى نفسه في أسعار العملة الأمريكية.

كم بلغ سعر الدولار في بنك مصر؟

سجل سعر الدولار في بنك مصر خلال التعاملات المسائية 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع، بالتزامن مع استقرار سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في التعاملات المصرفية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB؟

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 54.37 جنيه للشراء و54.47 جنيه للبيع، ليختلف عن السعر المسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

كم سجل الدولار في بنك قناة السويس؟

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس خلال التعاملات المسائية إلى 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات تعاملات الأربعاء.

ما سعر الدولار في المصرف المتحد؟

سجل الدولار الأمريكي في المصرف المتحد 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

كم بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية؟

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية خلال تعاملات الأربعاء 54.36 جنيه للشراء و54.46 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات السوق المصرفية.

سعر الدولار اليوم

ما سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي؟

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع، ليكون أعلى سعر شراء وبيع بين البنوك المذكورة في بيانات التعاملات.

كم سجل الدولار في بنك الكويت الوطني؟

وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني خلال التعاملات المسائية إلى 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف المتحد.

لماذا تتغير أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري؟

تتأثر قيمة الدولار أمام العملات الأخرى بمجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، من أبرزها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم العالمية، وأداء الاقتصاد الأمريكي، إذ يمكن لهذه العوامل التأثير في الطلب على العملة الأمريكية وحركة أسواق الصرف.

كما يلعب الميزان التجاري وحجم الطلب على العملات الأجنبية دورًا مهمًّا في تحديد أسعار الصرف، إلى جانب التطورات السياسية المفاجئة التي قد تؤثر في حركة الأسواق وتوجهات المستثمرين.

وتختلف استجابة أسعار الدولار لهذه العوامل بحسب الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، فضلًا عن مستويات العرض والطلب داخل السوق المصرفية، وهو ما يجعل متابعة أسعار الشراء والبيع في البنوك أمرًا مهمًّا للراغبين في إجراء معاملات بالعملة الأجنبية.

سعر الدولار اليوم

ما الفرق بين سعر شراء الدولار وسعر بيعه؟

يشير سعر شراء الدولار إلى السعر الذي يشتري به البنك العملة الأمريكية من العميل، بينما يمثل سعر البيع السعر الذي يبيع به البنك الدولار للعميل، ولذلك يظهر سعر البيع عادة أعلى من سعر الشراء في الأسعار المصرفية المعروضة.

وتساعد معرفة السعرين على تحديد تكلفة شراء الدولار أو قيمة المبلغ الذي يحصل عليه العميل عند بيع العملة الأمريكية للبنك، مع ضرورة مراجعة السعر المعلن لدى البنك المعني قبل إجراء المعاملة.

كيف تتابع سعر الدولار اليوم في مصر؟

تتيح متابعة أسعار الدولار في البنوك المصرية مقارنة مستويات الشراء والبيع بين المؤسسات المصرفية المختلفة، بما يساعد العملاء على معرفة الأسعار المعلنة واختيار البنك المناسب لإجراء معاملاتهم وفقًا لاحتياجاتهم.

سعر الدولار

وتظل الأسعار قابلة للتغير خلال التعاملات بحسب تحديثات البنوك وحركة السوق، لذلك ينبغي الرجوع إلى القنوات الرسمية للبنك قبل تنفيذ أي عملية شراء أو بيع للعملة الأمريكية.

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