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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب صعود دام أسبوعين.. تراجع جماعي لسعر صرف الدولار في البنوك الآن

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تراجعت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 21-10-2026، مقابل الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر .

جاء ذلك بعد موجه من الارتفاعات على مدار أسبوعين اقترب خلالها سعر صرف الدولار من مستوى الـ 55 جنيها.

أسعار الدولار اليوم 

 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

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سعر الدولار في بنك قناة السويس: 54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي: 54.34 جنيه للشراء، و54.44 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 54.34 جنيه للشراء، و54.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  54.34 جنيه للشراء، و54.44 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في  البنك الأهلي المصري 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار امام الجنيه

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المتحد: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

الدولار أسعار الدولار سعر صرف الدولار بنك مصر سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه البنك الاهلي تراجع الدولار الجنيه

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