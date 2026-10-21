ملثمون يحاولون اقتحام ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس

حاول رجال ملثمون يرتدون الزي العسكري اقتحام مقر ديوان المحاسبة الليبي في ​العاصمة طرابلس، فيما وصفته بعثة الأمم المتحدة ‌لدى ليبيا بأنه محاولة "مرفوضة" لتنصيب أحد كبار الموظفين بالقوة.

اقتحام مقر ديوان المحاسبة الليبي

وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من ​الرجال يرتدون زيا عسكريا وقبعات عند بوابة الديوان ​المعني بحماية الأموال العامة.

ولم تتضح الجهة المسؤولة ⁠عن محاولة اقتحام المبنى، ولم يصدر بعد ​أي تعليق من ديوان المحاسبة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم إنه جرى استخدام "القوة والترهيب... ​في محاولة ​لفرض تعيين ⁠متنازع عليه لوكيل رئيس الديوان".

وأضافت في بيان "اللجوء إلى القوة لفرض تعيينات ​داخل المؤسسات السيادية يُعد أمرا مرفوضا تماما، ​ويشكل ⁠تهديدا خطيرا لسيادة القانون ولنزاهة واستقلالية المؤسسات السيادية في ليبيا".

وتابعت "تثير هذه الممارسات قلقا بالغا، سيما وأنها ⁠تستهدف ​مؤسسة رقابية مستقلة مناط بها ​حماية المال العام وضمان المساءلة في إدارة موارد الدولة ".