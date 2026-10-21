برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد بالليجا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء، أن لاعب خط الوسط داني أولمو سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع تقريباً، وذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلة المقربة اليسرى خلال المباراة التي خسرها الفريق بنتيجة 4-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

واضطر اللاعب الدولي الإسباني إلى مغادرة أرض الملعب في الدقيقة 27 عقب اصطدامه بلاعب وسط باريس سان جيرمان، فيتينيا، حيث لم يتمكن من إكمال اللقاء ليحل محله زميله فيرمين لوبيز.

بيان برشلونة



وذكر برشلونة في بيان له: "أكدت الفحوصات الطبية إصابة داني أولمو في العضلة المقربة اليسرى... ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة شهر تقريباً".



وتعد هذه الإصابة ضربة قوية لفريق المدرب هانزي فليك، إذ سيغيب أولمو عن مواجهة "الكلاسيكو" المرتقبة يوم الأحد أمام ريال مدريد.