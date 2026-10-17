فقد بصره خلال الطواف .. شهيرة تكشف ما حدث لأحمد زكي أمام الكعبة

كشفت الفنانة شهيرة حقيقة ما رواه الإعلامي محمود سعد بشأن سقوط ملابس إحرام الفنان الراحل أحمد زكي أثناء أدائه مناسك الحج أمام الكعبة المشرفة، مؤكدة وقوع الحادث بالفعل، لكنها أوضحت أن السبب يرجع إلى عدم تثبيت ملابس الإحرام بصورة جيدة، وليس إلى شعوره بالرهبة الشديدة، كما نفت ما تردد عن فقدانه القدرة على الإبصار أثناء قراءة الأدعية خلال الطواف.

وقالت شهيرة، خلال استضافتها في برنامج «Mirror»، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، إنها رافقت أحمد زكي خلال رحلة الحج، وكانت شاهدة على تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن الفنان الراحل عاش أجواء روحانية مميزة، وكان يشعر بسعادة كبيرة طوال الرحلة.