نتنياهو يهدد نجل خامنئي: يدنا طويلة وقادرة على الوصول إليه تحت الأرض

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات نقلها التلفزيون العربي، إن نجل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي لا يدرك مدى قدرة إسرائيل على الوصول إليه، مضيفًا: «يدنا طويلة وتستطيع الوصول إليه تحت الأرض».

وتحمل التصريحات، بحسب الصياغة المنقولة، عبر وسائل الإعلام العبرية رسالة تهديد مباشرة إلى نجل خامنئي، في ظل التوترات بين إسرائيل وإيران.

ويظل التحقق من سياق التصريح الكامل وتوقيته ضروريًا قبل إضافة تفاصيل أخرى إلى الخبر.

وتتزامن هذه التصريحات مع استمرار التوتر بين الجانبين بشأن البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، وسط خلافات حول المنشآت المحصنة تحت الأرض والقدرات العسكرية الإيرانية.

وفي سياق متصل، تثير التصريحات الإسرائيلية بشأن القدرة على الوصول إلى قيادات إيرانية داخل المنشآت المحصنة تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة في المواجهة بين الطرفين، لا سيما في ظل اعتماد إيران على منشآت عسكرية تحت الأرض لتعزيز حماية قدراتها الاستراتيجية. ومن شأن استمرار تبادل التهديدات أن يزيد الضغوط الأمنية والسياسية في المنطقة، وسط ترقب لمواقف الجانبين وما قد تحمله التطورات المقبلة من تداعيات على الاستقرار الإقليمي.