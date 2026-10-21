بينهم عناصر من الشرطة.. إصابة 4 أشخاص في انفجار وسط أثينا

قالت الشرطة اليونانية اليوم ​الأربعاء إن شرطيين اثنين ‌ومثلهما من المدنيين أصيبوا في انفجار وقع في مبنى ​بوسط أثينا.

وأضافت الشرطة ​في بيان أن الأربعة نُقلوا جميعا ⁠في سيارات إسعاف.

انفجار في أثينا

وقال ​مسؤول في الشرطة، حسب وكالة رويترز إن الانفجار وقع عندما وصل أفراد الشرطة ​إلى المبنى في منطقة ​كولونوس وتعاملوا مع حقيبة ظهر ‌يُعتقد ⁠أنها تحتوي على مخدرات.

وتلقت الشرطة في وقت سابق مكالمة من مدير المبنى ​يبلغها بوجود ​ما ⁠يشتبه في أنها مخدرات عند مدخل ​المبنى.

وأضاف المسؤول ​بالشرطة ⁠أن المدير أصيب هو الآخر في الانفجار، الذي ⁠لا ​تعتبره الشرطة عملا ​إرهابيا.