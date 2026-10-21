بينهم عناصر من الشرطة.. إصابة 4 أشخاص في انفجار وسط أثينا

قالت الشرطة اليونانية اليوم الأربعاء إن شرطيين اثنين ومثلهما من المدنيين أصيبوا في انفجار وقع في مبنى بوسط أثينا.
وأضافت الشرطة في بيان أن الأربعة نُقلوا جميعا في سيارات إسعاف.
انفجار في أثينا
وقال مسؤول في الشرطة، حسب وكالة رويترز إن الانفجار وقع عندما وصل أفراد الشرطة إلى المبنى في منطقة كولونوس وتعاملوا مع حقيبة ظهر يُعتقد أنها تحتوي على مخدرات.
وتلقت الشرطة في وقت سابق مكالمة من مدير المبنى يبلغها بوجود ما يشتبه في أنها مخدرات عند مدخل المبنى.
وأضاف المسؤول بالشرطة أن المدير أصيب هو الآخر في الانفجار، الذي لا تعتبره الشرطة عملا إرهابيا.