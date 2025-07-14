إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

يعتبر المولد النبوي الشريف من أبرز المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في شتى أنحاء العالم، إذ تمنح خلالها إجازة رسمية في العديد من القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة، احتفالا بذكرى مولد النبي الكريم.

ومع اقتراب هذه المناسبة في عام 2025، بدأت التساؤلات تتزايد بين المواطنين، متى يحين موعد الإجازة الرسمية، وكم عدد أيام العطلة هذا العام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2025

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور صبري الجندي، خبير التنمية المحلية، إن إجازة المولد النبوي في مصر لعام 2025 ستوافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 ميلاديا، والذي يطابق 12 ربيع الأول 1447 هجريا.

وأضاف الجندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك ضرورة لـ ترشيد عدد الإجازات الرسمية، مؤكدا أن ذلك يسهم في الحفاظ على معدلات الإنتاج. ودعا إلى مراجعة عدد المناسبات التي تمنح خلالها عطلات، لضمان عدم تأثيرها سلبا على الاقتصاد الوطني.

وتعد هذه المناسبة عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الدولة، سواء في القطاع العام أو الخاص.

وعادة، عندما يصادف المولد النبوي يوم خميس، تمنح إجازة رسمية ليوم واحد فقط.

لكن هذا العام، وبحكم تزامن المناسبة مع نهاية الأسبوع، فإن كثيرا من الموظفين سيحصلون فعليا على عطلة ممتدة لثلاثة أيام، على النحو التالي:

- الخميس 4 سبتمبر: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي

- الجمعة 5 سبتمبر: إجازة أسبوعية

- السبت 6 سبتمبر: إجازة لبعض الجهات (مثل الوزارات، المؤسسات التعليمية، البنوك)

القطاعات التي تشملها الإجازة

وإجازة المولد النبوي تمنح عادة للفئات التالية:

- العاملون في الجهاز الإداري للدولة

- موظفو القطاع الحكومي والهيئات العامة

- العاملون في القطاع الخاص (الخاضعون لقانون العمل)

- موظفو البنوك وشركات التأمين والقطاعات المالية

- المدارس، الجامعات، والمؤسسات التعليمية

وفي القطاع الخاص، تختلف آلية تطبيق الإجازة، ففي بعض الحالات، تمنح إجازة مدفوعة الأجر، وفي حالات أخرى يعوض العامل بيوم بديل إذا اقتضت متطلبات العمل الاستمرار خلال هذا اليوم.

وسوف نرصد لكم تفاصيل إجازة المولد النبوي الشريف:

العنصر التفاصيل تاريخ الإجازة (ميلاديا) الخميس 4 سبتمبر 2025 التاريخ الهجري 12 ربيع الأول 1447 هـ عدد أيام العطلة المحتملة 3 أيام (الخميس إلى السبت) القطاعات المشمولة حكومي، خاص، بنوك، تعليم

مع حلول هذه الإجازة التي تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، يجد العديد من الموظفين والطلاب فرصة للاستمتاع بعطلة طويلة تمتد إلى ثلاثة أيام، مما يجعلها توقيتا مثاليا للاسترخاء، قضاء الوقت مع العائلة، أو المشاركة في الفعاليات الدينية التي تُنظم احتفاءً بهذه الذكرى المباركة.