مانشستر يونايتد يمنح فرنانديز ودالوت إجازة استثنائية بسبب جوتا

منح نادي مانشستر يونايتد الثنائي البرتغالي برونو فرنانديز وديوجو دالوت إجازة استثنائية من التدريبات، عقب وفاة زميلهما في المنتخب، ديوجو جوتا، لاعب ليفربول، الذي توفي في حادث سير مروع بإسبانيا رفقة شقيقه أندريه سيلفا، صباح الخميس الماضي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن النادي قرر تمديد إجازة اللاعبين لمدة أسبوع إضافي بعد حضورهما جنازة جوتا التي أُقيمت في البرتغال يوم السبت، إذ لا يزال الثنائي في حالة حزن شديد على رحيل زميلهما.

في المقابل، عاد لاعبو مانشستر يونايتد إلى التدريبات في مقر كارينجتون، تحت قيادة المدير الفني روبن أموريم، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

وفي لفتة مماثلة، قرر نادي ليفربول تأجيل انطلاق معسكره التدريبي، الذي كان من المقرر أن يبدأ الجمعة الماضي، حدادًا على وفاة جوتا.