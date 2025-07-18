رسميا.. إجازة ثورة 23 يوليو 2025 ترحل إلى الخميس 24 يوليو لثلاثة أيام متواصلة

زاد البحث مؤخرا من موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص عن موعد إجازة 23 يوليو 2025، عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن ترحيلها بشكل رسمي.

ووفق قانون العمل، تعتبر إجازة 23 يوليو من الحقوق المكتسبة لجميع العاملين، سواء في الجهات الحكومية أو في القطاعين العام والخاص، وتصرف دون أي خصم من الأجر الشهري.

موعد إجازة ثورة 23 يوليو

يوافق موعد إجازة ثورة 23 يوليو هذا العام يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، ويمنح خلالها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص عطلة رسمية.

وجرى ترحيل إجازة ثورة 23 يوليو 2025 التي توافق يوم الأربعاء من الشهر الجاري، إلى يوم الخميس 24 يوليو 2025، وفقا لقرار مجلس الوزراء، وبذلك يحصل الموظفون على عطلة ممتدة من الخميس إلى السبت.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر الاثنين عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر المجيد)

فيما أعلن وزير العمل محمد جبران أن يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو 2025، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يستحق العامل إضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

يأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وأصدرت وزارة العمل "الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025 " بشأن تنظيم الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو ، ونص على التزام جميع جهات العمل والإنتاج بتطبيق أحكامه، والتنبيه على رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، كلٌ في نطاق اختصاصه، بنشر التعليمات وتنفيذها في مواقع العمل المختلفة.