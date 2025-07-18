قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة.. دار الإفتاء تكشف آراء العلماء في تحديدها
الداخلية تداهم البؤر الإجرامية وتضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه
فيريرا يشيد بـ "القدوة".. ماذا قال عن عبد الله السعيد؟
اليوم.. انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ
مصدر بالزمالك يكشف مصير المهاجم الفلسطيني مع الفريق
ياسمين فؤاد تشيد بـ 40 عامًا من الالتزام والمرونة البيئية لأفريقيا
أمين مساعد الجامعة العربية: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية واضح على مدى التاريخ
أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال
انطلاق الدعاية لـ انتخابات الشيوخ.. القائمة الوطنية تبدأ حملة ضخمة في مختلف المحافظات
انقلبوا على بعض.. نائب حريدي: سموتريتش أسوأ من اليهود العلمانيين
غيابات الأهلي في معسكر تونس للاستعداد للموسم الجديد
التحفظ على سائق سيارة نقل ثقيل محملة بلودر بعد اصطدامه بكوبري مشاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميا.. إجازة ثورة 23 يوليو 2025 ترحل إلى الخميس 24 يوليو لثلاثة أيام متواصلة

أرشيفية
أرشيفية
أخبار البلد

زاد البحث مؤخرا من موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص عن موعد إجازة 23 يوليو 2025، عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن ترحيلها بشكل رسمي.

ووفق قانون العمل، تعتبر إجازة 23 يوليو من الحقوق المكتسبة لجميع العاملين، سواء في الجهات الحكومية أو في القطاعين العام والخاص، وتصرف دون أي خصم من الأجر الشهري.

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 

يوافق موعد إجازة ثورة 23 يوليو هذا العام يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، ويمنح خلالها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص عطلة رسمية.

إجازة 23 يوليو 2025

وجرى ترحيل إجازة ثورة 23 يوليو 2025 التي توافق يوم الأربعاء من الشهر الجاري، إلى يوم الخميس 24 يوليو 2025، وفقا لقرار مجلس الوزراء، وبذلك يحصل الموظفون على عطلة ممتدة من الخميس إلى السبت.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025
23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر الاثنين عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر المجيد)

فيما أعلن وزير العمل محمد جبران أن يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو 2025، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يستحق العامل إضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

يأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وأصدرت وزارة العمل "الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025 " بشأن تنظيم الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو ، ونص على التزام جميع جهات العمل والإنتاج بتطبيق أحكامه، والتنبيه على رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، كلٌ في نطاق اختصاصه، بنشر التعليمات وتنفيذها في مواقع العمل المختلفة.

إجازة 23 يوليو 2025 رئيس مجلس الوزراء الجهات الحكومية القطاعين العام والخاص عطلة رسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

الأرصاد

أمطار في عز النار.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا بشأن طقس الجمعة

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

الكسوف الكلي للشمس

هنشوف الضلمة في عز الضهر .. تفاصيل أطول كسوف شمسي يمر على مصر

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

أرشيفية

مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة

وسام ابو علي

نادٍ إيطالي شهير.. تطورات جديدة في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي

صلاة الجمعة

ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

ترشيحاتنا

مصطفى شلبي

17 مليون تعرقل الصفقة.. هل يستمر مصطفى شلبي مع الزمالك؟

رونالدو

كم يحتاج رونالدو للوصول إلى 1000 هدف في مسيرته؟

الاسماعيلي

مروان حمدي يعتذر لجماهير الإسماعيلي بعد واقعة قميص بيراميدز

بالصور

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

جنون.. رجل يصرف ملايين الدولارات على سيارته الفارهة لتصبح متهالكة

سيارة
سيارة
سيارة

ما هو المرض الذي أصاب دونالد ترامب؟.. الأعراض والأسباب

ترامب
ترامب
ترامب

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

مازدا fast and farious
مازدا fast and farious
مازدا fast and farious

فيديو

وسام ابو علي

باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد