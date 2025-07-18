هل نجاة رزان مغربي معجزة؟ لحظات الرعب في قاعة الشيخ زايد

أصيبت الفنانة رزان مغربي بكدمات وجروح متفرقة، مساء أمس ، إثر سقوط مفاجئ لسقف موقع إحدى الحفلات الغنائية التي كانت تستعد لإحيائها في محافظة الجيزة.

وبحسب مصادر مقربة، فإن الحادث وقع أثناء التحضيرات النهائية للحفل، حيث انهار جزء من السقف بشكل غير متوقع، مما أدى إلى إصابة رزان مغربي وعدد من الموجودين في المكان.

وتم نقل الفنانة فورًا إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية، فيما أكدت مصادر طبية أن حالتها الصحية مستقرة، وأنها تخضع حاليًا للملاحظة الطبية.

وتجري الجهات المعنية تحقيقًا للوقوف على أسباب الحادث.