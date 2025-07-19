قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم 19-7-2025 في مصر
التضامن الاجتماعي تعلن عن مسابقة بدور الحضانات بالمحافظات
توضيح رسمي من الإسماعيلي بشأن شائعات إيقاف القيد
الرئاسة السورية تدعو لضبط النفس في السويداء وترسل قوة لاحتواء الاشتباكات
تامر عاشور يفاجئ أنغام في حفل افتتاح مهرجان العلمين
خطوبة الملازم نور الدين امتياز بطل حريق سنترال رمسيس | صور
تطوير شامل في الزمالك.. مشاريع إنشائية طموحة وملعب خاص
تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على انتقال حمدي فتحي لـ بيراميدز
رسميًا.. تحميل كراسة شروط سكن المصريين 7 عبر هذا الرابط
سعر أقل جرام ذهب اليوم 19-7-2025
الحكومة اللبنانية: لا أحد يطالب حزب الله بتسليم سلاحه لإسرائيل بل للدولة
رد غير متوقع من سيد عبد الحفيظ على طلب إمام عاشور المساواة مع زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توضيح رسمي من الإسماعيلي بشأن شائعات إيقاف القيد

الإسماعيلي
الإسماعيلي
رباب الهواري

أصدر مسئولي نادى  الإسماعيلي بيانا في ظل انتشار معلومات غير دقيقة حول وضع القيد، يود النادي طمأنة جماهيره والتأكيد على الحقائق 

ووضح الإسماعيلي بعض النقاط التى جاءت كالأتى :

1. إيقاف القيد بثلاث فترات تم بطريق الخطأ

ما ظهر على نوافذ “فيفا” بتاريخ 17 يوليو بشأن إيقاف القيد لثلاث فترات متتالية، هو أمر غير صحيح ونتج عن خطأ تقني. تم التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضية (كاس) لتصحيح الوضع، خاصة أن القضية لا تزال قيد النظر ولم يُصدر فيها حكم نهائي.

2. تسوية مستحقات اللاعبين بن خماسة وجان موريل

إيقاف القيد المؤقت المرتبط بسداد مستحقات الثنائي محمد بن خماسة وجان موريل في طريقه للحل، إذ تم التوصل لتسوية نهائية مع الطرفين، ويجري العمل حالياً على سداد المستحقات ورفع الحظر

3. تقليص حظر القيد التأديبي

تم تقليص الحظر التأديبي من فترتي قيد إلى فترة واحدة فقط، ما يعني أن النادي سيتمكن من تسجيل صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية (يناير)، بعد إغلاق القضايا الحالية.

4. لا خطر من خصم نقاط

النادي غير مهدد بخصم نقاط، إذ لا يُطبق هذا الإجراء إلا بعد مرور ثلاث فترات قيد دون السداد، وهو ما لن يحدث نظراً لتحرك النادي لسداد المستحقات. كما لم يتلقَ النادي أي خطاب رسمي بشأن خصم النقاط، ولا صحة لما يُشاع عن خصم 9 نقاط.

5. لا وجود لشركة قانونية أو موافقة استثنائية
 

ينفي النادي وجود ما يُعرف بـ”شركة قانونية” داخله، كما لم يتلقَ أي خطاب بشأن رفع استثنائي لحظر القيد. ويدعو مجلس الإدارة جماهيره إلى عدم الالتفات للشائعات، مؤكداً أن جميع الملفات القانونية تُدار باحتراف، وقد أُغلقت بالفعل 11 قضية دولية، وسيتواصل إغلاق الباقي قريباً


 

الإسماعيلي أخبار الدراويش أخبار الرياضة دورى نايل ڤيڤا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

هدير عبد الرازق

محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق يتهمها بالابتزاز: زرعت كاميرات بالمنزل دون علمه

الحريق

السيطرة على حريق في مطعم بالخصوص | صور

الرئيسان السيسي وترامب

رسائل مصر لإفريقيا .. ورد فوري من الرئيس السيسي على تصريحات ترامب عن سد النهضة

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري

وزير المالية

وزير المالية: 33% ارتفاعا فى الصادرات .. وقطاع التصنيع يتعافى بقوة

لندن

لقاءات استثمارية مصرية - بريطانية لتعزيز الشراكة في الطاقة والنقل والابتكار

بالصور

تامر عاشور يفاجئ أنغام في حفل افتتاح مهرجان العلمين

تامر عاشور مع أنغام
تامر عاشور مع أنغام
تامر عاشور مع أنغام

خطوبة الملازم نور الدين امتياز بطل حريق سنترال رمسيس | صور

بالصور خطوبة الملازم نور الدين بطل حريق سنترال رمسيس
بالصور خطوبة الملازم نور الدين بطل حريق سنترال رمسيس
بالصور خطوبة الملازم نور الدين بطل حريق سنترال رمسيس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 يوليو 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت

برج الجدي حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025.. لا تتعامل بجفاء مع من يهتم بك

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

فيديو

إصابه رزان مغربى

هل نجاة رزان مغربي معجزة؟ لحظات الرعب في قاعة الشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد