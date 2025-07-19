توضيح رسمي من الإسماعيلي بشأن شائعات إيقاف القيد

أصدر مسئولي نادى الإسماعيلي بيانا في ظل انتشار معلومات غير دقيقة حول وضع القيد، يود النادي طمأنة جماهيره والتأكيد على الحقائق

ووضح الإسماعيلي بعض النقاط التى جاءت كالأتى :

1. إيقاف القيد بثلاث فترات تم بطريق الخطأ

ما ظهر على نوافذ “فيفا” بتاريخ 17 يوليو بشأن إيقاف القيد لثلاث فترات متتالية، هو أمر غير صحيح ونتج عن خطأ تقني. تم التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضية (كاس) لتصحيح الوضع، خاصة أن القضية لا تزال قيد النظر ولم يُصدر فيها حكم نهائي.

2. تسوية مستحقات اللاعبين بن خماسة وجان موريل

إيقاف القيد المؤقت المرتبط بسداد مستحقات الثنائي محمد بن خماسة وجان موريل في طريقه للحل، إذ تم التوصل لتسوية نهائية مع الطرفين، ويجري العمل حالياً على سداد المستحقات ورفع الحظر

3. تقليص حظر القيد التأديبي

تم تقليص الحظر التأديبي من فترتي قيد إلى فترة واحدة فقط، ما يعني أن النادي سيتمكن من تسجيل صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية (يناير)، بعد إغلاق القضايا الحالية.

4. لا خطر من خصم نقاط

النادي غير مهدد بخصم نقاط، إذ لا يُطبق هذا الإجراء إلا بعد مرور ثلاث فترات قيد دون السداد، وهو ما لن يحدث نظراً لتحرك النادي لسداد المستحقات. كما لم يتلقَ النادي أي خطاب رسمي بشأن خصم النقاط، ولا صحة لما يُشاع عن خصم 9 نقاط.

5. لا وجود لشركة قانونية أو موافقة استثنائية



ينفي النادي وجود ما يُعرف بـ”شركة قانونية” داخله، كما لم يتلقَ أي خطاب بشأن رفع استثنائي لحظر القيد. ويدعو مجلس الإدارة جماهيره إلى عدم الالتفات للشائعات، مؤكداً أن جميع الملفات القانونية تُدار باحتراف، وقد أُغلقت بالفعل 11 قضية دولية، وسيتواصل إغلاق الباقي قريباً



