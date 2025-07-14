مدافع الإسماعيلي السابق إياد العسقلاني تحت أنظار الزمالك

يرغب نادي الزمالك فى التعاقد مع إياد العسقلاني مدافع نادي روستوف الروسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأستفسر نادي الزمالك من نظيره الروسي عن المطالب المالية من أجل حسم قراره بضم مدافع الاسماعيلي السابق أم لا.

وجاء ذلك القرار بعد إصابة أحمد حسام مدافع الفريق بقطع فى الرباط الصليبي.

قرار رسمي من جون إدوارد يخص نجم الزمالك

كما اقترب مصطفي الزناري مدافع نادي الزمالك من البقاء بقرار من جون إدوارد المدير الرياضى.

وجاء ذلك القرار بعد إصابة أحمد حسام مدافع الفريق بقطع فى الرباط الصليبي فى مباراة أورانج الودية التى جمعتهما يوم الجمعة الماضية.

وكان الزمالك يدرس رحيل مصطفي الزناري فى الميركاتو الصيفي الجاري.