الإسماعيلي يواصل تدريباته استعداداً للموسم الجديد

واصل الفريق الأول بالنادي الاسماعيلى ، تدريباته اليومية على ملعب ستاد الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الجزائرى ميلود حمدى.

وشهد المران الذى استمر لمدة الساعة ونصف تدريبات متنوعة بدنية وفنية ، لتجهيز جميع عناصر الفريق قبل انطلاق المعسكر المغلق خلال الأيام المقبلة والذى سيخوض خلاله الفريق عددا كبيرا من المباريات الودية لتنفيذ مجموعة من الجمل الخططية والتكتيكية وفرض حالة من التركيز قبل انطلاق المسابقات المحلية المختلفة.

اما حراس المرمى فقد ادوا مرانا على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعربية تحت قيادة سيد السويركى والذى طالبهم بضرورة التركيز وبذل المزيد من الجهد والعرق للدفاع عن عرين الدراويش.