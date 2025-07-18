قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس البرازيلي: تهديدات ترامب التجارية ابتزاز
الحزام المداري يؤثر على جنوب مصر.. والأرصاد: عاصفة ترابية حتى السبت
أسعار الدواجن اليوم الجمعة .. وهذا ثمن البيض الآن
جامعة مصر للمعلوماتية تطلق معرض "عودة للتراث" بدار الأوبرا غدا
باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي
الهلال يجدد عقد ياسين بونو لـ 2028.. الإعلان الرسمي خلال أيام
موسكو تعلن استعدادها لجولة تفاوض ثالثة مع كييف وتنتقد مماطلة أوكرانيا
وفاة الإعلامي أشرف منير صبري.. نقيب الإعلاميين: كان دمث الخلق
طقس الجمعة .. حرارة شديدة وشبورة مائية صباحا
أمريكا تنهي المغادرة الإلزامية لموظفيها في العراق وتبقي على تحذير عدم السفر
مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة
معرض "ديارنا"| عندما يصبح الابن أستاذ.. أحمد عبد السميع يضيء الساحل ببريق النحاس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مروان حمدي يعتذر لجماهير الإسماعيلي بعد واقعة قميص بيراميدز

الاسماعيلي
الاسماعيلي
رباب الهواري

وجه مروان حمدي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رسالة اعتذار رسمية عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، بعد ظهوره مرتديًا قميص نادي بيراميدز مؤخرًا، الأمر الذي أحدث موجة من الاستياء بين جماهير الدراويش.

ظهور مفاجئ يثير الجدل


 

انتشرت خلال الساعات الماضية صور لمروان حمدي وهو يرتدي قميص فريق بيراميدز، ما أثار تساؤلات وغضبًا واسعًا بين جماهير الإسماعيلي، الذين اعتبروا ذلك تصرفًا غير لائق، خاصة أن اللاعب ما زال ضمن صفوف الفريق.

اعتذار صريح من اللاعب

وفي محاولة لتصحيح الموقف، كتب مروان عبر خاصية “الستوري” في حسابه على إنستجرام:

“أنا بعتذر عما بدر مني مؤخرًا في حقي وحق النادي الإسماعيلي، بيتي وجماهيره العريقة. كل ابن آدم خطاء ولا أحد معصوم من الخطأ، وهذا خطأ غير مقصود بالمرة. والأهم أن نتعلم من أخطائنا”.
 

تأكيد على الولاء للنادي

أكمل اللاعب رسالته مؤكدًا احترامه للنادي وجماهيره، قائلاً:

“تيشيرت الإسماعيلي على رأسي، وأكن لجماهيره ومجلس إدارته كل الاحترام. أعدكم بالأفضل في الفترة القادمة، وللحديث بقية”.

رغم أن الاعتذار لاقى ترحيبًا من البعض، لا تزال بعض الجماهير تطالب بمزيد من الالتزام والانضباط من اللاعبين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.
 

تبقى الأيام القادمة هي الفاصل الحقيقي في تقييم موقف مروان حمدي، حيث تنتظر جماهير الدراويش منه أداءً مميزًا يعكس صدق اعتذاره ويعيد ثقتها به داخل المستطيل الأخضر.


 

الاسماعيلي مروان حمدي بيراميدز اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310.4 مليار جنيه من البنوك

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310 مليارات جنيه من البنوك

كأس إنتركونتيننتال

فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

شعار الزمالك

الإصابة بقيت أكيدة | دخول نجم الزمالك المستشفى لهذا السبب

الأرصاد

أمطار في عز النار.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا بشأن طقس الجمعة

الكسوف الكلي للشمس

هنشوف الضلمة في عز الضهر .. تفاصيل أطول كسوف شمسي يمر على مصر

أسعار السجائر

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

ترشيحاتنا

ندوة

لجنة طفولة دمياط: على الأمهات الاهتمام بالتربية الجنـ.سية السليمة للأولاد

صحه دمياط

صحة دمياط تعلن نجاح خطة القوافل العلاجية بنسبة 100%

مواقيت الصلاة فى اسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

بالصور

قبل طرحه الأحد المقبل .. آمال ماهر تكشف أغاني ألبومها "حاجة غير"

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

تطهير القولون بـ 10 وصفات طبيعية | مش هتكلفك كتير

تطهير القولون
تطهير القولون
تطهير القولون

شاهد الصور الأولى لحفل زفاف الروائي محمد صادق ونورهان أبو بكر

من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر

الدنيا مقلوبة عشانه .. اعرف تفاصيل مرض دونالد ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

فيديو

وسام ابو علي

باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي

طفل الحضانه

طفل خرج من الحضانة ومحدش شافه .. 4 ساعات بيدوروا عليه وظهرت المفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد