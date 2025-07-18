مروان حمدي يعتذر لجماهير الإسماعيلي بعد واقعة قميص بيراميدز

وجه مروان حمدي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رسالة اعتذار رسمية عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، بعد ظهوره مرتديًا قميص نادي بيراميدز مؤخرًا، الأمر الذي أحدث موجة من الاستياء بين جماهير الدراويش.

ظهور مفاجئ يثير الجدل





انتشرت خلال الساعات الماضية صور لمروان حمدي وهو يرتدي قميص فريق بيراميدز، ما أثار تساؤلات وغضبًا واسعًا بين جماهير الإسماعيلي، الذين اعتبروا ذلك تصرفًا غير لائق، خاصة أن اللاعب ما زال ضمن صفوف الفريق.

اعتذار صريح من اللاعب

وفي محاولة لتصحيح الموقف، كتب مروان عبر خاصية “الستوري” في حسابه على إنستجرام:

“أنا بعتذر عما بدر مني مؤخرًا في حقي وحق النادي الإسماعيلي، بيتي وجماهيره العريقة. كل ابن آدم خطاء ولا أحد معصوم من الخطأ، وهذا خطأ غير مقصود بالمرة. والأهم أن نتعلم من أخطائنا”.



تأكيد على الولاء للنادي

أكمل اللاعب رسالته مؤكدًا احترامه للنادي وجماهيره، قائلاً:

“تيشيرت الإسماعيلي على رأسي، وأكن لجماهيره ومجلس إدارته كل الاحترام. أعدكم بالأفضل في الفترة القادمة، وللحديث بقية”.

رغم أن الاعتذار لاقى ترحيبًا من البعض، لا تزال بعض الجماهير تطالب بمزيد من الالتزام والانضباط من اللاعبين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.



تبقى الأيام القادمة هي الفاصل الحقيقي في تقييم موقف مروان حمدي، حيث تنتظر جماهير الدراويش منه أداءً مميزًا يعكس صدق اعتذاره ويعيد ثقتها به داخل المستطيل الأخضر.



