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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى قمر يعلن وفاة نجل عمته وزوج شقيقته ويوجه رسالة مؤثرة للجمهور

مصطفى قمر
مصطفى قمر
أوركيد سامي

أعلن الفنان مصطفى قمر وفاة نجل عمته وزوج شقيقته الدكتورة عبير قمر، المهندس علاء خاطر، في خبر مؤلم أثار حالة من الحزن لدى الفنان، الذي حرص على نعي الفقيد بكلمات مؤثرة، معربًا عن حزنه الشديد لفقدان أحد أفراد عائلته المقربين، ومطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وشارك مصطفى قمر خبر الوفاة مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث عبّر عن مكانة الراحل في قلبه، مستعيدًا صفاته الطيبة، وموجهًا رسالة إلى الجمهور طالبهم فيها بالدعاء للفقيد بأن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يمنح أسرته الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

مصطفى قمر ينعي المهندس علاء خاطر بكلمات مؤثرة

وكتب مصطفى قمر في منشوره عبر «إنستجرام»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي عائلتي في وفاة حبيبي الغالي صاحب أطيب قلب أخويا المهندس علاء خاطر ابن عمتي وزوج أختي الدكتورة عبير قمر، وأرجو من حضراتكم الدعاء له بالمغفرة والعفو والثبات عند السؤال.. ولا يريكم الله مكروه في عزيز لديكم».

وعكست كلمات الفنان حجم حزنه على رحيل الفقيد، الذي وصفه بأنه صاحب أطيب قلب، مؤكدًا من خلال نعيه عمق العلاقة التي جمعته به، باعتباره ابن عمته وزوج شقيقته، وهو ما جعل خبر الوفاة يمثل خسارة شخصية وعائلية مؤلمة له.

وتفاعل متابعو الفنان مع خبر الوفاة، مقدمين التعازي له ولأسرته، ومعبّرين عن مواساتهم في هذا الظرف الصعب، كما حرص كثيرون على الدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهله وذويه الصبر والسكينة.

ويحرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظات الحزن التي يمرون بها، خاصة عندما يتعلق الأمر بفقدان أحد أفراد العائلة، إذ تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى مساحة لتلقي رسائل المواساة والدعم من الأصدقاء والزملاء والمتابعين.

آخر أعمال مصطفى قمر السينمائية

وعلى الصعيد الفني، يُعد فيلم «حريم كريم 2»، الذي طُرح عام 2023، من أحدث الأعمال السينمائية التي شارك فيها الفنان مصطفى قمر، حيث جاء العمل امتدادًا لتجربة الفيلم الأول «حريم كريم»، الذي حقق حضورًا جماهيريًا عند عرضه، وارتبط به الجمهور من خلال أجوائه الكوميدية والرومانسية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية، حول كريم حسين وآيلا، اللذين تنشأ بينهما علاقة حب، ومع تطور الأحداث وقرار كريم التقدم للزواج منها، يكتشف والدها كريم الحسيني أن الشاب هو ابن مها، زميلته وحبيبته السابقة، لتبدأ سلسلة من المواقف التي تعيد إلى الأذهان علاقات الماضي وتفاصيل الصداقة القديمة.

وتتوالى الأحداث مع استعادة الشخصيات ذكرياتها وعلاقاتها السابقة، في إطار يعتمد على المواقف الكوميدية والتشابكات العاطفية، إلى جانب محاولة تقديم امتداد جديد للشخصيات التي عرفها الجمهور في الجزء الأول من الفيلم.

ويجمع العمل بين العلاقات الأسرية والعاطفية والمواقف الطريفة، مستندًا إلى فكرة تأثير الماضي في الحاضر، وكيف يمكن للعلاقات القديمة أن تعود إلى الواجهة مع تغير الظروف ودخول شخصيات جديدة إلى حياة الأبطال.

أبطال فيلم «حريم كريم 2»

وشارك في بطولة الفيلم إلى جانب مصطفى قمر عدد من الفنانين، من بينهم داليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، وتيام قمر، ورنا رئيس، ويوسف عمر، وهنا داود، وفؤاد محسن، وكريم حافظ، وبشرى، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين.

وجاء الفيلم من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس، ضمن الأعمال التي سعت إلى استعادة أجواء الجزء الأول وتقديم تطورات جديدة في حياة الشخصيات، مع الحفاظ على الطابع الكوميدي الرومانسي الذي ميّز التجربة الأصلية.

وشكّل العمل محطة سينمائية جمعت مصطفى قمر بعدد من الفنانين، كما شهد مشاركة مجموعة من الوجوه الشابة، في محاولة للمزج بين الشخصيات المعروفة لدى الجمهور والطاقات الجديدة.

مصطفى قمر بين حياته العائلية ونشاطه الفني

ويواصل مصطفى قمر حضوره في الوسط الفني من خلال أعماله الغنائية والسينمائية، إذ يُعد من الفنانين الذين جمعوا بين الغناء والتمثيل، وقدم على مدار مسيرته مجموعة من الأغاني والأعمال السينمائية التي ارتبط بها الجمهور.

وفي الوقت الذي يرتبط فيه اسمه بأعماله الفنية، يمر الفنان حاليًا بظرف عائلي مؤلم عقب وفاة المهندس علاء خاطر، الذي نعاه بكلمات حملت الكثير من مشاعر الحزن والمحبة، داعيًا جمهوره إلى الدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة.

ومن المنتظر أن تتواصل رسائل التعزية والمواساة للفنان مصطفى قمر وأسرته من محبيه وزملائه في الوسط الفني، في ظل حالة التعاطف التي تصاحب مثل هذه المواقف الإنسانية، التي تتجاوز الأضواء والشهرة لتؤكد أهمية الروابط العائلية والمساندة في أوقات الفقد.

واختتم مصطفى قمر نعيه بالدعاء للراحل، مطالبًا الجميع بألا ينسوه من الدعاء، في رسالة عبّرت عن حزنه على فقدانه، وعن أمله في أن يتغمده الله برحمته، وأن يحفظ أسرته وأحباءه من كل سوء.

مصطفى قمر اخبار الفن نجوم الفن

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