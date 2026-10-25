سوريا .. انفجار ضخم يهز منطقة مستودعات عياش في ريف دير الزور الغربي

هز انفجار ضخم ريف دير الزور الغربي، حيث سُمع دوّى انفجار كبير في منطقة مستودعات عياش، دون ورود معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن أسباب الانفجار أو حجم الأضرار الناجمة عنه وذلك بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي سياق آخر، أعلنت قوى الأمن الداخلي السوري، مقتل عنصرين وجرح 5 آخرين من عناصرها في اشتباكات مع خلية لتنظيم داعش الإرهابي في رنكوس بريف دمشق، وذلك في أثناء تنفيذ ضربات حاسمة لاجتثاث بؤر الإرهاب.

ونشرت قوى الأمن الداخلي السوري صورا عن مشاهد من الانتشار والمداهمة خلال العملية الأمنية المشتركة لقوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، ضد أوكار خلية لتنظيم داعش الإرهابي في بلدة رنكوس بريف دمشق.