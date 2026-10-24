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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة

سوريا
سوريا
أ ش أ

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على مفرق الكسارات في محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت على مفرق الكسارات، وأقامت حاجزا عسكرياً، وعمدت إلى تفتيش المارة.

كما توغلت قوة للاحتلال غربي قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، واعتقلت ثلاثة أشخاص قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‌‏‌‏‌‏توغلاته ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏المتكررة في ‌‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‌‏‌‏‌‏وتجريف الأراضي، ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏وتنفيذ اعتداءات ‌‏بالقذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر ‏قانوني وفقاً للقانون الدولي، ‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل ‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏

للاحتلال الإسرائيلي الكسارات بلدة جباتا الخشب

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