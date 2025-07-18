إسلام عادل: عمري ما كنت أحلم إني أشتغل في الإسماعيلي

تحدث إسلام عادل نجم النادي الأهلي السابق و مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة ل برنامج علي دكة الاحتياطي الذي يقدمه الإعلامي أسامة أمام علي صدي البلد، بان تواجده في نادي الاسماعيلي هي أهم خطوة في حياته.

وتحدث إسلام عادل بأنه لم يكن في خطة حياته التواجد في النادي الاسماعيلي، لانه ليس من أبناء النادي و أنه من أبناء النادي الأهلي.

وأضاف إسلام عادل أنه عندما وجد الفرصة للتواجد في النادي الاسماعيلي ، كانت أهم لحظة في حياتي، نادي الاسماعيلي كيان كبير وعظيم، وأنا أيضا أحب نادي الاسماعيلي و جماهيره العظيمة.